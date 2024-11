Ok, ma è vero che nel motorsport ci sono atleti dopati? Il segreto (non troppo segreto) per mantenere il focus in gara si chiama snus

Se i piloti possono sfruttarlo è perché la nicotina non rientra direttamente nel novero delle sostanze dopanti per ovvi motivi dovuti al suo utilizzo più tradizionale. In breve, se fumi è più un danno che altro per le prestazioni di uno sportivo. Eppure, oltre a falsare le prestazioni di un pilota - ma questo è tutto da dimostrare - questa piccola bustina bianca non è del tutto innocua. La nicotina è una sostanza che crea dipendenza, assuefazione (riducendone i benefici) e trasformarsi in un’abitudine difficile da scrollarsi di dosso. C’è poi la domanda che si fanno molti: lo snus dà davvero un vantaggio in pista o è solo il marketing delle grandi aziende che va a colpire una schiera di emulatori? Difficile dirlo.

Eppure, nel mondo delle competizioni il chiacchiericcio intorno a queste bustine si fa sempre più insistente: si parla di giovani piloti che, all’occasione, si infilano discretamente un sacchetto sotto il labbro per affrontare le sessioni più determinanti in pista con il cervello più acceso del normale. In fin dei conti non sarebbe nulla di nuovo, anzi: in passato i piloti non si facevano grossi problemi ad assumere potenti antidolorifici, anestetici e, su tutti, massicce dosi di novocaina.