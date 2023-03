Pietro Bagnaia: "Pecco e io siamo quasi alla sfida e condividiamo un timore! Con Enea Bastianini..."

Non parlate di moto, nel senso che non parlate del lavoro di Pecco, e hai appena detto che sei convinto che i figli debbano fare la loro vita. Nello sport, e quindi anche nel motor sport, non tutti i padri sono così…

Le famiglie troppo spesso trasformano in loro ossessione quella che invece è solo una meravigliosa, e sana, passione dei figli. Accompagnando Pecco nella sua carriera ho notato spesso questa cosa e non è affatto bella. Anzi, è deprimente. Lo sport è emozione, è prima di tutto divertimento, è qualcosa che fai nel fine settimana per stare bene tutto il resto della settimana e certi atteggiamenti finiscono per rovinare le settimane delle famiglie, perché poi se non si vince sono musi lunghi e intemperanze. Non sono nessuno per dare consigli, ma se dovessi darne uno ai genitori dei bambini che si avvicinano alle corse, ma vale per ogni sport e non solo per le corse, direi che la regola dovrebbe essere ‘accompagnare e condividere con intensità e con il sorriso’. Altrimenti diventa tutto solo pesantezza e si finisce per disinnamorarsi e disinnamorarsi dello sport, finendo per perdere passione, è quasi un peccato morale.

Negli occhi di Pecco, anche adesso che è salito sul tetto del mondo in sella a una Ducati, la passione è sempre la stessa?

Io gliela ho vista crescere ogni anno. Lo accompagno da sempre e non c’è stata stagione in cui non lo vedessi più preso di quella prima, sia se l’aveva conclusa con una delusione, sia se l’aveva conclusa con un grande successo. E in questo 2023 è esattamente la stessa cosa: quanto ama quello che fa e quanto è disposto a metterci per vincere ancora glielo vedi negli occhi. Appagamento è una parola che nel vocabolario di un pilota non esiste. Di sicuro non esiste nel vocabolario di Pecco.