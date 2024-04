Un weekend di benzina ad alti ottani giù per la gola: feste, salti e fango durante il GP del Trentino a Pietramurata con Monster Energy

Ciò che è ovvio: Monster Energy ha scelto bene quale campionato da rappresentare. Non farebbero questi numeri se fossero degli stupidi. Hanno scelto di rappresentare la MXGP perché qui i piloti sono mostri veri, cosa di cui ti accorgi capendo che tutti lo fanno solo perché ne hanno voglia. I soldi? Dopo. La carriera? Figurarsi. Qui, ed è il mondiale, se non stai nei primi dieci dopo un paio d’anni non conti niente, oltre al fatto che tendenzialmente le belle auto fuori dal paddock sono di chi è andato a vedere la gara e non dei piloti. Questo è uno sport violento, umano, crudo, puro. Ricorda il rugby, eppure è qualcosa che va oltre al fango, al sacrificio e al dolore, semmai lo ricorda perché la spinta che ti serve per fare una cosa del genere ti esce dal profondo, è una necessità. Mai per vantarsi, per scopare o per gli altri, o almeno non prima del resto. Di compromessi ne fanno pochi. Quando li vedi per aria e ti sembra che stiano facendo il segno della croce per atterrare con le ruote e non con la faccia, per esempio, in realtà si stanno solo levando il tear-off per ripulire la mascherina: quei venti metri di salto li usano per riposarsi.



Tutto intorno, l’atmosfera è quella di un mercato orientale in cui regnano il caos, il pericolo e gli ottimi affari, specialmente se ti piace questa roba e vedi i piloti girare in mezzo al pubblico con le moto da gara. Gente che ha attaccato carretti alle pitbike per trasportare le gomme. Urla, casino. La cosa che mi strega ogni volta è la postura di un pilota sulla moto quando viaggia a passo d’uomo. In quel momento il pilota ha un’autorevolezza spaventosa, si eleva sulla gente e passa come un semidio in mezzo a un pubblico assolato e con gli occhi sbarrati. Questo è ciò che può capitarti di trasmettere quando sei nel tuo, a fare la tua cosa, quella che ti riesce meglio di tutte le altre. Per il resto i crossisti sono dei mostri con la schiuma alla bocca, gente che butta benzina in testa a un pistone per farlo volare.