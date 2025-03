Va bene Sinner e Berrettini, ok Fonseca. A fare paura adesso è Federico Cina, che a 17 anni ha già scritto la storia del tennis

C’era chi scuoteva la testa alla notizia della wild card ricevuta per Miami, chi si chiedeva cosa avesse di speciale questo diciassettenne siciliano, numero 441 al mondo, senza una vittoria nel circuito maggiore. Bene, Federico Cinà ha risposto come fanno i predestinati: sul campo, con una vittoria che profuma di storia. Due tie-break perfetti contro Francisco Comesana, numero 67 Atp, e un biglietto per il secondo turno di un Masters 1000 conquistato alla prima apparizione in carriera nel circuito maggiore. Un colpo da fuoriclasse, che lo proietta direttamente nella storia del tennis italiano: primo classe 2007 a vincere un match in un torneo di prima fascia, secondo teenager italiano di sempre a riuscirci all’esordio in un Masters 1000 dopo Jannik Sinner. L’altoatesino ci riuscì a Roma nel 2019, battendo Johnson a 17 anni e 269 giorni, mentre Cinà ha ritoccato il record con 17 anni e 354 giorni. Un esordio clamoroso che ha anche stravolto il suo ranking Atp, portandolo alla posizione 369, scalando più di 70 posti in un colpo solo. Un balzo in avanti che conferma quello che chi segue il circuito giovanile sa già da mesi: questo ragazzo è un fenomeno in rampa di lancio. Negli ultimi mesi, Cinà ha accelerato la sua corsa verso il professionismo, bruciando le tappe proprio come Sinner e Musetti.