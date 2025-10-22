Villareal-Barcellona a Miami è annullata dopo le proteste di tifosi e calciatori: perché incaz*andosi le cose cambiano davvero

La rabbia allora serve davvero a qualcosa. O almeno serve nel calcio. Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia, con la Fifa che ha dato l’ok “in via eccezionale” alla trasferta. Una partita fatta unicamente per soldi. Anche Villareal-Barcellona, valida per la Liga, avrebbe dovuto giocarsi fuori dalla Spagna, a Miami, il 20 dicembre. Ma non sarà così: la lega spagnola ha annunciato che “a seguito di colloqui con il promotore della partita ufficiale della Liga a Miami, è stata presa la decisione di annullare l'organizzazione dell'evento a causa dell'incertezza che si è creata in Spagna nelle ultime settimane”. Le rivendicazioni dei tifosi delle due squadre sono state molto simili a quelle che abbiamo visto in Italia: chi ci pensa a noi? La menzogna del bene superiore del calcio nazionale, surrogato sportivo della ragion di stato, non è bastata a convincere gli affezionati della bontà della scelta. I tifosi, pur essendo paganti, e dunque consumatori dello spettacolo che si svolge in campo, così le squadre li vedono, ormai; essendo i paganti avrebbero pure il diritto di essere tutelati, o quantomeno di essere messi in cima alla lista delle priorità. È la legge del marketing: tieniti stretti i clienti più fedeli. Con i biglietti che aumentano di prezzo ogni anno, la mossa di spostare le partite dall’altra parte del mondo pare piuttosto sconveniente sul lungo termine. Ma a far desistere la Liga è stata anche la protesta dei calciatori. Sì, persino i calciatori, forzati alla neutralità nelle conferenze e nelle dichiarazioni extra campo, hanno preso posizione. Alla faccia di chi dice che la politica deve star fuori dallo sport.