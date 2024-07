“Gallipoli e Puglia nel caos? Perché non si parla dei prezzi di Forte dei Marmi, Sicilia e Sardegna?”: l’esperta di turismo Luccarini su mete più gettonate, low cost, Albania, Grecia e Croazia…

Sembra che i turisti di Gallipoli siano furiosi: chi si lamenta per i costi dei parcheggi, chi per i disagi sulla strada, e chi definisce quella di Gallipoli una “situazioni da terzo mondo”. Che sta succedendo?

Prima di tutto, il Turismo in Puglia negli ultimi dieci o quindici anni è aumentato in maniera esponenziale. Se da un lato la regione ha lavorato per la crescita del suo appeal anche a livello internazionale, gli stranieri sognano di sposarsi qui, e l'ultimo G7 si è svolto nel Resort pugliese più lussuoso in assoluto. Dall'altro i vacanzieri di tutte le età hanno preso d'assalto questa destinazione soprattutto nei mesi di luglio e agosto. In questi giorni si è parlato parecchio sui media dei disagi che i turisti stanno vivendo in questa località. Sembra che tutto sia iniziato con un divieto, per motivi di sostenibilità e sicurezza: recentemente a Gallipoli una nuova legge vieta l'accesso diretto delle auto alle spiagge a ridosso della pineta. Questa decisione è stata presa per proteggere l'ambiente naturale e migliorare la zona con piste ciclabili e sentieri. Ci sono navette che trasportano i visitatori dai parcheggi esterni fino al mare. Questo ha creato il disappunto dei titolari degli stabilimenti balneari che temono disagi per i clienti, abituati a parcheggiare quasi sulla spiaggia. Poi è vero che il massiccio afflusso dei turisti accentua diverse problematiche nelle località balneari, ma penso che la notizia sia volutamente un po' gonfiata.

Gallipoli è sempre stata considerata una meta fantastica, soprattutto dai giovani, cosa è peggiorato rispetto al passato?

Gallipoli resta sicuramente una meta fantastica per i giovani, non penso sia peggiorato nulla per loro. Migliorare i servizi resta una priorità del settore turismo in Italia. Probabilmente si sta cercando di puntare su giovani che amano la movida in modo più responsabile e soprattutto sulle famiglie.

Oltre a Gallipoli, quali saranno le destinazioni estive del 2024?

Le mete estive del 2024 restano più o meno le solite. In Italia tutte le località di mare con le isole che fanno da protagonista, Sicilia e Sardegna. I giovani puntano ancora su Ibiza, Formentera, Mykonos con qualche serata sulla Riviera romagnola. Chi ha meno di trent’anni può scoprire le città europee in treno con un unico pass ferroviario. Ma c’è anche qualcuno che ha scelto di essere a Parigi per via delle Olimpiadi.