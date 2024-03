“La Meloni? Irrispettosa verso i sardi. E sul fascismo…” Alessandra Todde a Piazzapulita dimostra di essere l’unica speranza (donna) della sinistra?

C'è un problema per il centrodestra. E questo problema porta il nome di Alessandra Todde, candidata del centrosinistra per le elezioni regionali in Sardegna, ne-eletta nella sua terra e special guest di Corrado Formigli a Piazza Pulita. Alessandra Todde ha avuto la meglio sul candidato della destra Paolo Truzzu. Il tutto in una sfida che si è conclusa con il fotofinish di una vittoria per niente scontata, quella della prima presidente donna in Sardegna. “Parto subito con Giorgia Meloni. È stata irrispettosa verso i Sardi, non ha speso mezza parola sui problemi della Sardegna. L'ho trovata irritante”. Todde è un carro armato. Con il suo piglio sinistroide che (ad oggi) ci appare una ventata d'aria fresca in un governo che sminuisce la portata drammatica delle manganellate a Pisa, entra in collegamento, apre bocca e distrugge politicamente e mediaticamente l'avversaria. Prima della Todde, l'unica donna considerata “degna” dal popolo di un confronto politico con Giorgia Meloni era stata Elly Schlein. Una personalità politica inizialmente prominente e poi naufragata tra mille promesse, inghiottita dall'esuberanza e dalla sfrontatezza della Presidente del Consiglio. Alessandra Todde è una Elly Schlein che ce l'ha fatta: ripaga Meloni con la sua stessa moneta, la legge del contrappasso dantesca. Dove quest'ultima butta tutto in caciara, la Todde rilancia con statistiche, dati, argomentazioni pragmatiche. Senza annoiare, s'intende. “L'antifascismo è il perno della nostra costituzione e il suo candidato ha avuto difficoltà a dichiararsi antifascista” tuona la Todde: “Non è possibile nel 2024 discutere di un candidato che ha timore di dire da che parte sta. L'antifascismo nella nostra costituzione va difeso. I diritti non sono per sempre. Noi diamo per scontato, anche grazie ai nostri nonni e alle battaglie che hanno condotto, che la libertà -una volta conquistata- valga per sempre. Non è così”.