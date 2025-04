Altro che dazi, tra Stati Uniti e Cina si rischia una guerra vera. I “soldati cinesi” in Ucraina, le esercitazioni a Taiwan e le minacce di Trump: vi spieghiamo quello che nessuno dice (e cosa c'è in ballo)

Sarà tuttavia impossibile farlo senza scatenare una guerra vera e propria, con missili e cannoni più che con dazi, tariffe e calcolatrici. Considerando che Trump potrebbe presto accordarsi con Putin per chiudere l'affare Ucraina, il Pentagono avrebbe modo di riorganizzarsi per colpire il vero rivale degli Usa: la Repubblica Popolare Cinese. Sono già partite le “prove tecniche” per provocare il Dragone. I dazi, per il momento, si sono limitati a far infuriare Xi Jinping senza generare altre reazione (eccezion fatta per i contro dazi di Pechino): il casus belli economico difficilmente funzionerà contro un nemico come quello cinese. La Cina potrebbe davvero perdere la ragione soltanto in un caso: se qualcuno dovesse superare la linea rossa di Taiwan. Parliamo dell'isola che nessuno al mondo riconosce come Stato indipendente (tolti il Paraguay, il Vaticano e una manciata di altri Paesi secondari tipo Palau e Tuvalu) ma che tutti, almeno a parole e quando non bisogna strappare un accordo conveniente con i cinesi, si ostinano a riconoscere come tale. La Cina ovviamente la considera come parte integrante del proprio territorio e non ammette repliche. Altro che dazi: ecco la leva che, se attivata, potrebbe veramente portare Xi a scatenare un conflitto. Nel frattempo Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che Kiev ha appena catturato un soldato cinese: pare che questo tizio avesse scelto di arruolarsi con i russi per combattere contro gli ucraini ma Pechino - che si è sempre tenuta alla larga dal tema Russia-Ucraina - non vuole essere tirata in mezzo a un dossier così delicato. Insomma, tra tariffe, accuse di combattere indirettamente contro gli Stati Uniti in Ucraina e Taiwan, lo stratega Xi potrebbe alla fine davvero emulare l'amico Putin.