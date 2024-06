Prosegue Selvaggia Lucarelli: “Il numerologo spiega che ha migliaia di testimonianze di persone che ne hanno tratto beneficio. Tra tante, sceglie quelle più forti: un signore aveva una capra, stava per abbatterla, ma col monile magico la capra si è ripresa”. Che guru sarebbe poi il Ferrarini se non offrisse anche consulenze e corsi a pagamento per “diventare sapienti”? “A tal proposito sottolinea che ‘La scuola non serve a niente, sono anni persi, i ragazzi poi si rifugiano nei fast food, nelle psicosi, nei (scritto proprio così, “nei”, ndr) psicofarmaci’. È convinto che un domani all’Università esisterà una facoltà basata sulla sua Conoscenza”. Conoscenza che può essere applicata in ogni ambito. Compreso il problema della violenza sulle donne: la soluzione? Basta evitare di parlarne. Anzi, la colpa sarebbe di papa Francesco e di Sergio Mattarella, “colpevoli di aver parlato di ‘violenza delle donne’, dovrebbero avvicinarsi alla sua Conoscenza. Capirebbero così che l’uomo picchia la donna per conflitti arcaici. Perché nelle famiglie ci si lascia con niente e ci si cornifica. Le donne picchiate sono donne che ‘hanno energia bassa, cattivi rapporti con il padre’”. Poi le tesi sulla trasmissione della rabbia attraverso il cordone ombelicale e sul razzismo: “Non bisogna parlare di razzismo. ‘Le persone vogliono far vedere quello che non devi fare, ma è sbagliato. Se a un cane per fargli vedere che non bisogna picchiare una donna io picchio una donna, il cane picchierà la donna. Quelle persone hanno il cervello di un cane’, è il suo lucido sillogismo”. Insomma, c'è davvero di tutto. Una battuta sulla medicina a proposito del Covid, che “si crea dalla sporcizia del sangue, metalli, parassiti”, e il sostegno a Sara Cunial, ex deputata no vax. “Grazie alle lezioni dell’indiano John fa anche previsioni: a ottobre del 2022, in uno dei suoi video in auto, ha pronosticato che il governo Meloni, nato in una data sbagliata (di lunedì) avrebbe avuto un grande problema: le ostilità con Silvio Berlusconi. Berlusconi è morto pochi mesi dopo. Ha detto che il calciatore Paul Pogba avrebbe avuto alti e bassi, il calciatore è stato squalificato per quattro anni per doping”, riferisce Selvaggia Lucarelli. Medico, guru, numerologo e profeta. Le mille facce di Alberto Ferrarini. Ma Fedez si era accorto di tutto questo? Forse, come chiude Lucarelli, i tempi in cui a fregare la gente era Wanna Marchi non erano così male.