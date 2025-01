Andrea Scanzi e le pagelle ai politici: da Meloni a Calenda, passando per Schlein, Tajani, Salvini e Conte. Si salva qualcuno?

Elly doveva rivoluzionare tutto, ma per ora ha rivoluzionato solo la lunghezza dei giri di parole. “Non va male, non va bene. Non vince, non perde. Non rivoluziona, non restaura”. Insomma, come se non ci fosse. Sorride sempre, ma attenzione: troppe risate in politica portano dritti al club Kamala Harris.

Voto: 5, in attesa di capire se c’è una vera Elly dietro tutto quel (poco) marketing.