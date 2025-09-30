Apologia delle nuove (e vecchie) giornaliste di destra. Basta con sta storia che sono più belle di quelle a sinistra...

Partiamo da una delle più anziane del gruppo: Annalisa Chirico. Così decrepita che ancora, come dichiara, le piace il potere e gli uomini di potere, come Chicco Testa e – mormorano, ma io non ci credo – Luca Cordero di Montazemolo. Lei, civettuola, dice “sì, ho avuto storie con uomini più grandi di me”, ma in verità è lei ‘a vecchia. Ma cosa le vuoi dire quanto a professionalità? Ha l’eloquio chic – con studiate cadute romanesche, anche se è pugliese, de Il Foglio – anche Claudio Cerasa è molto chic, anche se è davvero brutto. Sempre sul pezzo, preparatissima, sembra un Franco Bechis – uno dei giornalisti più preparati d’Italia, alle opinioni preferisce il suo taccuino con il quale snocciola dati incontrovertibili – con la parrucca (io ho visto Franco Bechis con la parrucca, ed è uguale, giuro, alla Chirico). Unisce cinismo e realpolitik che neanche Giuliano Ferrara in tailleur (no, non ho visto Giuliano Ferrara in tailleur, preferisce la minigonna). Direttrice di Fortune.it, esperta di politica, questioni di genere, diritto, campo nel quale ha posizioni garantiste: ha creato il movimento "Fino a prova contraria". Sa essere, come si dice, polarizzante (oggi bisogna esserlo). Al "politicamente scorretto" ha dedicato un libro: "Siamo tutti puttane". Io la vedrei bene fidanzata con Andrea Scanzi, ma scazzano di continuo: Scanzi è invidioso perché la Chirico è più brava. Peccato per quell’accenno di prognatismo. Tra quelle che ultimamente si stanno facendo notare parecchio abbiamo Brunella Bolloli, spesso ospite nei programmi di La7, non si può non notare la bravura con cui tiene testa ai giornalisti che fanno riferimento all’area di opposizione. Con la passione del giornalismo sin dalla giuovine età (collaborava con il giornalino della scuola), ha compiuto tutta la trafila necessaria - testate locali - per arrivare preparata alla visibilità di oggi e ricoprire a Libero la carica di vicecapo della redazioneInterni/Politica. In politica estera è Atlantista di provenienza accademica. Alcune foto non le rendono giustizia e talvolta sembra Lucia Annunziata (che di presenza è gnocchissima). Laura Tecce, un’altra macchina da guerra. Iperpreparata come solo le giornaliste di destra sanno essere (devono fare la doppia fatica, quella di essere donne e quella di essere di destra, e ditemi che non è vero). Parte presto, con un tirocinio a Porta a Porta, entra in Rai, passa a Sky, torna in Rai, I giornali della destra se la sono sempre contesa. Conduttrice nel 2023 di “Underdog”, capace di ribaltare il significato della parola nel titolo, in questo quasi il corrispettivo giornalistico di quanto Giorgia Meloni è in politica. Nel 2024 conduce "Full Contact" (e infatti non volevo inserirla perché mi spavento che mi picchia). " Peccato che sembri una comunista: è uguale a Bibi, la moglie di Bobo di Staino che leggevo sull’Unità (ma esiste ancora l’Unità? Aveva un buon odore quando ancora esistevano i giornali di carta stampata).