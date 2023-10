“Ovviamente non deve riprendersi dai problemi di cuore. A lei non frega assolutamente niente degli altri”, scrive su Instagram Alessandro Rosica, in arte Investigatoresocial, per commentare la foto pubblicata dal magazine Chi che ritrae Belen Rodriguez accanto a Elio Lorenzoni, il suo nuovo compagno, mentre camminano per le strade di Milano. I problemi di Belen non sarebbero legati, quindi, alla fine della relazione con Stefano De Martino o a delle difficoltà nella storia con Lorenzoni. Dietro alla sua sparizione dalla scene ci sarebbe, piuttosto, un problema personale, come aveva già rivelato Fabrizio Corona dicendo che "sta male". Alcuni commenti al post di Rosica hanno evidenziato un aumento di peso (“Gonfissima madò”), a cui l’investigatoresocial ha risposto: “Sta in cura”. La reazione al malessere sarebbe quindi già cominciata. Alla domanda, in cura da cosa? Ancora non c’è risposta. Da mesi, nonostante il suo allontanamento dal mondo dello show business, Belen è al centro di gossip, voci e notizie di ogni tipo. Complice è la rottura con De Martino, ma, soprattutto, la decisione di Pier Silvio Berlusconi di non confermarla alla conduzione de Le Iene: al suo posto, è stata inserita Veronica Gentili per dare un’impronta più giornalistica e meno trash ai programmi Mediaset. “Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare”, aveva detto Belen sui social. Inoltre, aveva aggiunto che “quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci!”. Non una rottura definitiva, dunque, ma una momentanea separazione. Anche perché, ha spiegato ancora la modella, la decisione di andarsene è stata sua. Chissà, magari le due questioni, malattia e allontanamento dalle scene, sono collegate. I fan erano stati parzialmente rassicurati dal video, pubblicato dopo undici giorni di assenza dai social, in cui Belen si mostrava meno magra rispetto alle sue ultime apparizioni. Da qualche tempo si era trasferita a Brescia a casa di Elio Lorenzoni, lasciando i due figli, Santiago e Luna, con i rispettivi padri, De Martino e Antonino Spinalbese. Il quotidiano Il Mattino di Padova aveva poi lanciato lo scoop secondo il quale Belen sarebbe stata avvistata in una clinica privata molto famosa in Veneto. Proprio a Padova, tra l’altro, Belen era stata seguita nel periodo di gravidanza della seconda figlia. Ad ogni modo, Villa Maria, così si chiama la clinica, non ha voluto rilasciare informazioni a riguardo.