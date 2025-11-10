Che fine ha fatto Dikele Distefano? Da Esse Magazine a predicatore del Signore sui social è un attimo, e diciamo che non ce lo aspettavamo

Si dice che quando la macchina troverà il risultato definitivo, allora cadranno le stelle dal cielo, e sarà qualcosa di simile all’A come Apocalisse. A come Antonio, Dikele, Distefano, ormai un uomo solo, unico e trino (DAD), muove la sua crociata contro l’universo e come un rabbino che pratica l’arte e la scienza della Cabala, ha iniziato ricercare, tra tutte le permutazioni possibili comprese nella physis, la verità. Secondo un’interpretazione cabalistica del nome “Antonio Dikele Distefano” – traslitterato rigorosamente in alfabeto ebraico – risulta il numero 227, associato all’indipendenza, all’originalità, e il numero 7, ovvero la ricerca interiore all’introspezione, la spiritualità. Difficilmente i cabalisti si sbagliano. Produttore seriale di reels per Instagram e Tiktok, Antonio Dikele Distefano, con la fronte sempre più accigliata, le rughe d’espressione sempre più pronunciate, lo sguardo sempre più fisso, e il pessimismo sempre più cosmico, sembra aver assunto la forma e la sostanza di uno scrittore russo, con tutto quel dolore da cui lasciarsi trafiggere in ogni modo possibile, al tempo stesso con tutta la gravità e il moralismo di un pastore luterano (ecco il perché della barba). Dopo due anni di silenzio, dopo quella fatidica intervista, Dikele è tornato in Angola, come Jep Gambardella alla fine della Grande Bellezza, perché le radici sono importanti. E ora, dopo il ritiro spirituale in cui ha elaborato il trauma, è sceso ancora una volta in campo. Questa volta per trasmetterci la parola del Signore, in veste di predicatore digitale fulminato, più che folgorato, sulla via di Damasco. E di predicatori in Italia, non ve ne sono. Abbiamo avuto Padre Pio, certo, ma predicatori come quelli che ci sono negli Stati Uniti no. Quelli che si avvicinano a questa dimensione sono gli illuminati della chiesa di Scientology, ma a parte loro, il deserto. Perché in Italia c’è il Papa, e perché se il protestantesimo è aspro come il vino rosso (che Dikele dice di non aver mai bevuto), il cattolicesimo è uno champagne disprezzato dagli inglesi, dagli americani, dai musulmani più intransigenti. Quanta libertà nel cattolicesimo, quanto Dioniso e quanto paganesimo accoglie il prete della gotica Padania quando serve la messa, e la comunione, come un antico sacerdote camuffato da curato di campagna. Questo non sta bene a chi è convinto che Dio abbia già deciso del nostro destino ultraterreno. Troppa libertà, e quindi è necessario autoflagellarsi, come sta facendo Antonio Dikele Distefano.