Che tempo (brutto) che fa per l'azienda di cioccolato di Fabio Fazio: ecco perché la Lavoratti 1938 ha dovuto pagare 100mila euro per "pubblicità ingannevole"…

A far emergere questa notizia, risalente al 2024, è La Verità. "Peccato che l'azienda sia stata pesantemente sanzionata, per un nuovo totale che sfiora i centomila euro". Ma cosa sarebbe successo? Secondo quanto riportato, ci sarebbero state delle violazioni (tredici in tutto) e le multe "ammonterebbero a novantanovemila euro". Inoltre, i prodotti non conformi ai "disciplinari di produzione" sarebbero stati sequestrati dai carabinieri del Comando per la tutela agroalimentare "in seguito a una verifica condotta nei locali della fabbrica dolciaria a Varazze". Così, il 23 febbraio 2024 i militari del reparto torinese del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare hanno effettuato un'ispezione, controllando le etichette dei dolci lavorati in fabbrica e avrebbero riscontrato "irregolarità nelle indicazioni delle caratteristiche degli ingredienti protette, disciplinari di produzione non rispettati". Di conseguenza si sarebbero rivolti ai relativi Consorzi di tutela per ottenere una relazione ufficiale. Da qui la conferma, secondo cui l'azienda avrebbe utilizzato ingredienti diversi da quelli dichiarati o in quantità non conformi. A questo punto sarebbero arrivate le 13 contestazioni, con la disposizione del sequestro di 642 confezioni di cioccolato (per un valore commerciale stimato di circa diciottomila euro). Inoltre, a essere ritirate sarebbero state anche le etichette non conformi. Come si sarebbe conclusa questa vicenda? Con un "conto" da quasi centomila euro, che la società avrebbe subito saldato, ottenendo uno sconto del 30% (garantito a chi paga entro 5 giorni). Così, questa storia sarebbe costata più di sessantamila euro. Ma non è finita qui. Perché il 29 febbraio "Fabio Fazio si è dimesso da presidente del Cda, mentre la moglie Gioia ha lasciato il posto di consigliere". E sempre secondo l'articolo de La Verità: "L'11 marzo l'azienda ha comunicato di aver eliminato dal proprio e-commerce le descrizioni risultate irregolari, mentre il 6 giugno sono stati distrutti i prodotti sequestrati".