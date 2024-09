Chi è Cristiana Bársony-Arcidiacono, l’italiana dietro ai complotti sui dispositivi-bomba israeliani in Libano? Catania, la laurea in chimica, il Mossad e “Mister Tom”…

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, Cristiana Arcidiacono – il cui profilo LinkedIn è stato da poco cancellato - potrebbe essere collegata al caso in quanto il suo nome figura come responsabile della società “Bac”, un’azienda ungherese che potrebbe aver finalizzato la vendita dei dispositivi, grazie a una licenzia della “Gold Apollo”, un’altra società di Taiwan. La diretta interessata al momento non è indagata per aver commesso reati o fatti illegali, ma il suo profilo incuriosisce dato che alcune informazioni riportate sul suo conto, sembrano non trovare reale riscontro. Si sa per esempio che si è laureata in Chimica nel 2010, andando successivamente a lavorare all’estero, tra Londra, Parigi, la Guinea e infine Budapest, in Ungheria. Eppure, di lei si dice anche che una persona che vive nello stesso palazzo della sede della società “Bac”, in Ungheria, vedendo le foto che circolano in rete, smentisce trattarsi di Cristiana, che sarebbe invece un’altra persona. Come se questo non bastasse, c’è poi la testimonianza di un presunto ex fidanzato che avrebbe dichiarato che la donna, in passato, durante la relazione era “sempre vaga su ciò che faceva”. Ma chi è dunque Cristiana Arcidiacono?

Il suo curriculum, ricostruito in questi giorni (nonostante il profilo LinkedIn sia, come accennato, “scomparso”), contiene un elenco vastissimo di collaborazioni con atenei prestigiosi, competenze specifiche in ecologia, aspetti scientifici, ricerche su disastri naturali, guerre civili, e persino consulenze con l’Unesco. Se tutto ciò fosse vero, si potrebbe dunque delineare il profilo di una persona brillante, scaltra, invischiato però - forse - in affari di dubbia natura, per non dire loschi. A proposito del suo lavoro alla “Bac” – società il cui nome, aggiungiamo, contiene le tre iniziali del nome della donna, ma forse è solo un curioso caso - in Ungheria, la madre avrebbe detto che Cristiana si sarebbe recata a Budapest in passato per assistere la nonna malata, ma poi, sarebbe stata costretta a chiedere protezione ai servizi segreti ungheresi, dopo aver ricevuto minacce. Anche se, anche in questo caso, la versione non solo non è stata confermata, ma è stata persino negata da alcune fonti.