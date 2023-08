Code chilometriche, parcheggi inesistenti, disagi e rischi: polemiche sul concerto dei Negramaro. E la Lucarelli: “Fortunati che ci sia solo gente incazzata e non morta”

Sul piano della performance musicale, si parla di oltre tre ore di show davanti a 35 mila spettatori, con il supporto anche di Elisa, Niccolò Fabi. Fiorella Mannoia, Samuele Bersani, Ermal Meta, Diodato e altri. Ma a fare notizia sono soprattutto i disagi: il principale oggetto di critica è stato il piano del traffico messo in atto dagli organizzatori, con la viabilità è stata gestita attraverso strade rurali, in un'area probabilmente non adatta a un evento di tale portata. Quanto alla sosta, LeccePrima riferisce di “parcheggi, stando al racconto di molti, sovrautilizzati rispetto alla naturale capienza, nonostante i costi elevati sostenuti in anticipo (tra i 15 e i 25 euro) per prenotare un posto auto non reperibile. In tanti sono rimasti imbottigliati nel traffico della strada statale 101, che, a un certo punto, ha segnato dodici chilometri di fila, con problemi analoghi anche sulla 367 e con la 362 chiusa alla circolazione veicolare: un carico tale da non permettere agli utenti di arrivare per l’inizio del concerto, stabilito alle 21.Gli organizzatori, ad un certo punto, forse assaliti dai numerosi messaggi giunti anche sulle pagine ufficiali della band o dei gruppi di fans (alcuni creatisi proprio in occasione dell’evento) prendono atto della situazione e delle lamentele che piovono in diretta sui social, e decidono di posticipare di un’ora l’inizio del concerto, nella speranza di portare all’interno dell’area concerto più gente possibile. Uno sforzo, che, in molti casi, evidentemente non è bastato a rimediare, viste le interminabili testimonianze di chi sostiene di aver dovuto rinunciare allo spettacolo”.