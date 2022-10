Utilizziamo la ex renziana, ex zingarettiana, e fino oggi lettiana di ferro De Micheli per capire la sconfitta del Pd. La ex ministro ha dichiarato a Repubblica (29/9) che il Pd ha sbagliato nel non dire “cose nette e radicali”, e che quando hanno cominciato a dirle, come il mea culpa sul Job’s Act renziano, “era troppo tardi”. Condivide?

Le faccio una domanda: un partito che è stato otto anni al governo negli ultimi dieci anni, per cosa è stato al governo, se non per realizzare la propria politica? È stato al governo solo per le poltrone e il potere? Se si sta al governo ci si sta anche per portare avanti quanto meno un programma elettorale. Ora dice che avrebbero dovuto fare svolte radicali… Signori, quando eravate al governo, dovevate farle. Erano a Palazzo Chigi con Letta, con Renzi, con Conte, con Draghi (che quanto a decisioni, non si può certo dire che fosse un indeciso). In una campagna elettorale di 20-25 giorni c’è sì una componente programmatica, ma c’è soprattutto una valutazione da parte dell’elettorato sugli anni precedenti.

Sempre la De Micheli un anno fa giustificava il “governismo” del Pd sostenendo che interpretavano in parte il ruolo che fu della Dc, ovvero la responsabilità di governare pur facendo scelte difficili.

La Dc era sicuramente una confederazione di correnti, ma aveva una rappresentazione di tutti i ceti sociali per cui difficilmente ne lasciava indietro qualcuno. A me pare che la sinistra abbia da tempo perso contatto con quella realtà di riferimento naturale che consisteva da parte dalla fabbrica, che pure si è certamente evoluta, e dall’altra da quei cittadini che si sentono abbandonati su temi come l’immigrazione e la violenza. Le dirò di più: ho fatto uno studio sui dati di Fratelli d’Italia nei Comuni di montagna dell’Emilia-Romagna, e direi che sono abbastanza clamorosi, perché il risultato in quelle aree, cosiddette marginali, è ben più forte per il mio partito di quel che si potrebbe pensare. È un elemento molto indicativo.

Indicativo di un bisogno, di una fama di sicurezza e attenzione?

Esatto, proprio così.

La De Micheli fa appello alla base dei militanti semplici per ricostituire il partito. Lei ha contezza che a Piacenza la base del Pd sia con la De Micheli?

Secondo me l’elettore del Pd si aspetta dei punti di riferimento certi sotto il profilo di quali obbiettivi e di quale società vuole andare a interpretare. Dopodichè, e l’ho sempre pensato, il segretario di un partito è sicuramente il megafono per eccellenza, ma un megafono senza idee non dice niente. Sinceramente, non avverto alcuna frenesia per la De Micheli. Direi piuttosto che la maggioranza delle persone a sinistra, secondo me, è per un rinnovo ampio della classe dirigente.