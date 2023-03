È giusto che il compagno della Meloni abbia un suo show? Sì, sarebbe molto divertente (ma chi glielo fa fare?)

Allora su, Giambruno, se ce la fai a mettere la faccia su un talk show, una volta superato il fuoco di sbarramento delle invidie e rivalità interne (comprensibili, va detto), qui si parrà la tua nobilitate. O meglio, la capacità di stornare dal tuo lavoro l’ombra onnipresente del capo di governo. La prova del nove è molto facile da prevedere: qualora dovesse capitare, come potrebbe benissimo capitare se al futuro show verrà confermato il taglio politico, che faccia capolino fra gli intervistandi Meloni Giorgia, il presidente, ci aspetteremmo che il Giambruno si astenesse, girando l’incombenza a qualche collaboratore. Mr Meloni che fa domande a Mrs Meloni sarebbe come Francesca Fagnani che a Belve chiedesse a Enrico Mentana cosa pensa del familismo amorale italiano. Non ci sta, suvvia. Oppure magari anche sì. Ma per far divertire noi spettatori ciniconi, e fare il sangue amaro ai due diretti interessati quando, certissimamente, saranno alluvionati da sarcasmi beffardi e inchiodati alle inevitabili crocifissioni politico-mediatiche. Ammesso e naturalmente non concesso, ça va sans dire, che la ragioni d’opportunità di livello minimo sindacale freghino ancora a qualcuno, in questa nostra povera patria di “figli di”, “mogli di” e “cugini di”. In ogni caso, non si giudichi il Giambruno dal nome che la sua relazione comporta. Si valuti quel che sa fare, e come lo saprà fare. Se è bravo o no, e se non scivolerà su bucce di banana da primina elementare dello stile. Per il resto, chi di banana colpisce, di banana può pure cader ferito. Detta in Garbatella-style: ‘a Giambrù, ma sei sicuro, ma chi te lo fa fa’?