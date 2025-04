Gad Lerner lascia Il Fatto “indulgente con Trump, Putin e fascisti”: finalmente ha fatto la cosa giusta (una volta ogni morte di papa), ma davvero ci volevano cinque anni per capirlo?

E ora, che quel maledetto Occidente viene attaccato dall’interno, da una quinta colonna populista, trumpiana, fascista, putiniana, Gad Lerner si accorge di quanto anti occidentale e anti europeista e rossobruni sia Il Fatto. Si dimette un’altra volta, stavolta con motivazioni molto dure e specifiche: “Voglio ringraziare i colleghi della redazione per questi cinque anni trascorsi insieme. Negli ultimi tempi ho sentito crescere la mia distanza dalla linea del giornale, soprattutto per l’indulgenza – a mio parere – mostrata di fronte all’ascesa delle destre nazionaliste e fascistoidi: da Trump a Putin fino a casa nostra. Ciò non diminuisce di una virgola il mio apprezzamento per l’indipendenza del giornale e per la sua capacità di dare notizie scomode. Ho ringraziato il direttore per la libertà di cui ho goduto e vi saluto tutti con affetto".

Così questa collaborazione “travagliata” giunge alla fine per motivi talmente noti e banali che un giornalista e di esperienza come Lerner non è chiaro come possa non averli maturati nei cinque anni passati. Addio alle pessime maglie metalliche di penne e stampanti che negli ultimi anni hanno accolto le voci più populiste del panorama culturale e politico italiano (da Alessandro Orsini a Francesca Albanese). Insomma, da giornalista di spicco a Internet Explorer, Trenitalia della stampa italiana in ritardo su tutto. È vero, meglio tardi che mai. Ma meglio prima, per non fare pessime figure. Comunque in bocca al lupo a Gad Lerner, che anche lui qualcosa di giusto ogni tanto la fa. Diciamo una volta ogni morte di papa.