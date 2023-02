Il giornalismo è morto, e la decisione di Elkann di vendere Repubblica & C è solo l’ultima prova

Certo oggi suonano come una beffa le frasi, tinte di caramellosa nostalgia, dell’imperatore Elkann in occasione del ventennale dalla morte del nonno Gianni Agnelli, l’ultimo 24 gennaio, a smentita delle voci sulla vendita dell’intero gruppo (“mirano a generare instabilità”). Anche se, a dire il vero, forse per un lapsus freudiano, il Real Nipote citava al primo posto delle postume soddisfazioni per l’Avvocato il ruolo di primo azionista nell’inglese Economist (“che lui leggeva ogni settimana”, figuriamoci). Ma in via diretta con la Exor, la holding-madre della casata. E Repubblica e La Stampa? Riguardo la prima, Elkann sottolineava i risultati positivi sul fronte web, forse per la potatura secca di due rami di Gedi Digital (con 65 persone dentro) avvenuta a dicembre. Strano, cedere parte di un centro di produzione ritenuto strategico. Quanto a La Stampa, che “ha mantenuto e manterrà quella tradizione laica, liberale e progressista” (e chi gliela tocca), ai tempi del patriarca Gianni era il secondo quotidiano dopo il Corriere della Sera, ora è quinto con appena 97 mila copie, incluse le digitali (dati settembre 2022). La Repubblica è scesa a 137 mila in tutto, dopo aver perso una schiera di firme di punta sistematesi per tempo altrove (Federico Rampini, Roberto Saviano, Gad Lerner), e, a fronte di due soli direttori nel primi quarant’anni (il fondatore Eugenio Scalfari e il successore Ezio Mauro), ne ha cambiati tre in soli sei anni (Mario Calabresi, Carlo Verdelli e Maurizio Molinari). Giusto per fare un raffronto, il Corriere viaggia a 262 mila copie, in leggera crescita rispetto al 2021.