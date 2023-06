Il metodo Trapani per far vincere il Pd: allearsi con la Lega e candidare (quasi) impresentabili. Lo strano caso di Tranchida manda in tilt la politica

Com’è possibile allora che il nuovo integerrimo Pd proclamato da Schlein possa caldeggiare un simile sindaco, anche solo indirettamente? È vero, i dem di Trapani prendono le distanze. Ma dietro la rielezione di Tranchida c’è pure Dario Safina, già suo assessore nella precedente giunta, con tanto di ennesima lista civica – “Uniti per Trapani” – a sostegno del primo cittadino. Risalire fino a Elly è semplice: Safina è deputato del Pd in Sicilia e della sua amicizia con Peppe Provenzano, vicesegretario nazionale, non fa mistero. Ha festeggiato l’esito delle urne. Poi, mercoledì, ha diffuso una nota stampa ai limiti dell’indignazione: “La cosa che mi sorprende maggiormente”, scrive Safina, in risposta al fuoco amico di Venuti, “è che nel mio partito non si riesca a fare opera di autoanalisi politica. C’è di fondo un’ambiguità del gruppo dirigente provinciale che non fa altro che penalizzare il nostro radicamento sul territorio. Mi chiedo come si possa analizzare diversamente da tutto il resto del paese quella che è evidentemente una strategia vincente del Pd di Trapani che, notoriamente, ha costruito due liste a supporto del sindaco e vi ha fatto transitare dirigenti locali che sono riusciti a dare man forte e credibilità allo stesso Pd”.

È un capolavoro di faccia tosta. Safina parla di credibilità: ma quale credibilità ci può essere nell’abbracciare questa coalizione? Tra gli assessori designati da Tranchida c’è anche Rosalia D’Alì, nipote di quell’Antonio ex sindaco di Trapani e parlamentare di Forza Italia oggi condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. È una donna di destra. E di destra, in barba alle dichiarazioni di facciata, sono anche le posizioni del sindaco in merito a una lunga serie di tematiche tanto care a Schlein: Tranchida nega il riconoscimento delle famiglie arcobaleno, strizza l’occhio alle associazioni pro-life e benedice infiorate contro l’aborto. Senza nemmeno scomodare padrini, spintarelle leghiste e controversie varie.

Durante il tour elettorale in Sicilia, Elly ha fatto tappa in ogni capoluogo di provincia al voto. Tranne a Trapani. Allora i casi sono due: o si tratta di una svista tattica madornale, stando a sentire le orgogliose rivendicazioni di Safina; oppure la segretaria ha voluto deliberatamente stare alla larga da certe tempeste. Ma intanto tace. E chi tace, si sa, è complice.