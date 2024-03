Le bombe di Sabella sul dossieraggio: “Striano? Un fancazzista, neanche la punta dell’iceberg”. E ammette di aver organizzato una fuga di notizie…

Sabella, è impressionato dalla vicenda del dossieraggio?

Per niente, questa è una delle tantissime vicende che abbiamo. Questi tipi di accessi abusivi ai sistemi informatici del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Finanze, di tutti i ministeri del mondo, sono all'ordine del giorno, perché purtroppo manca un controllo a posteriori delle ragioni per cui certi accessi sono stati fatti. Le faccio un esempio banalissimo.

Mi dica.

Ci sono centinaia di processi per cancellieri che hanno fatto accesso al casellario giudiziale abusivamente, per vedere se il tizio da cui stavano comprando casa avesse o meno precedenti penali. O di militari di qualunque ordine e grado che accedevano per vedere se il vicino di casa aveva precedenti, oppure quale fosse il reddito dell'ex moglie. Queste cose sono all'ordine del giorno. Purtroppo, sono fatti gravissimi e lo sottolineo più volte, perché c'è un pubblico ufficiale che abusa delle proprie funzioni, per fini privati, ma sono cose che al governo non interessano assolutamente, tant'è vero che stanno abolendo l'abuso d'ufficio, che è proprio quello. Quindi tutto questo scandalo non lo vedo, visto qual è l'atteggiamento e che ormai è illecito abusare del proprio ufficio per fini privati secondo il governo e il Parlamento. Conseguentemente non capisco perché adesso dovremmo perseguire quelli che lo vogliono normalmente.

Scusi però, come dicono i dati in merito all'abuso d'ufficio, la percentuale di persone che poi vengono condannate per questo reato è molto bassa.

La statistica è quella scienza che, se tieni la testa nel frigorifero e il cu*o nel forno stai bene, i numeri vanno letti. L'abuso d'ufficio purtroppo è un reato dove ci sono tantissime denunce per sua natura e le denunce non le fermeranno. Questo perché comunque c’è il malcontento della gente che si vede lesa da un atto del pubblico ufficiale e che quindi denuncia. Il 92% di queste denunce non vanno nemmeno al gip, vengono archiviate. Va considerato che per l'abuso d'ufficio abbiamo più assoluzioni perché la norma è stata rimaneggiata. Ogni anno la norma è stata cambiata fino a diventare ormai quasi impossibile dimostrare l'abuso d'ufficio.

Quindi lei sta dicendo che il governo si sta indignando per Striano, ma che uno dei capi di imputazione di Striano è il reato di abuso di ufficio, reato che il governo stesso sta abolendo. È così?

Nell'invito a comparire di Striano ci sono alcune ipotesi di abuso d'ufficio e il governo lo sta cancellando, ma è un reato che dovrà reintrodurre nell'ordinamento. Questo perché l'Europa non consentirà o un paese che membro dell'Unione Europea di non avere una norma che punisce gli abusi dei pubblici ufficiali. È chiaro che non ce lo consentiranno, quindi dovremmo ritornare indietro. In questo momento questa manovra è finalizzata a fare un'amnistia mascherata.

È una cosa molto grave quella che sta dicendo.

È grave ma molto chiara, semplicemente non la si vuole dire, ma è di una chiarezza così lampante. Non possiamo restare nell'Unione Europea e non avere una norma che punisce gli abusi dei pubblici ufficiali. Una norma penale la dobbiamo avere. Ce l'impone la nostra stessa partecipazione all'Unione Europea, ma la stiamo cancellando.

E il risultato quale sarà?

Che cancellandola oggi, tutte le condotte precedenti non costituiranno più reato, tutte quelle condotte che verranno poste in essere da qui fino a quando non sarà reintrodotta non costituiranno reato. Quindi, conseguentemente, cancelleremo condanne e faremo un'amnistia per tutti quelli condannati per abuso d'ufficio e azzereremo tutti quei pochi processi che ci sono in materia di abuso d'ufficio. Ma è quello l'obiettivo, perché il Governo e il Parlamento lo fanno benissimo. L'ha detto anche Giulia Bongiorno che dovranno reintrodurre quella norma, perché non possiamo restare in Europa senza.

Come verrà reintrodotta?

Sicuramente le cambieranno nome, ma verrà reintrodotta.

Come valuta i numeri che sono stati forniti in merito agli accessi effettuati da Striano?

Sono state date delle cifre e non voglio fare polemiche con nessuno, però dire che Striano ha fatto un numero mostruoso di accessi alle Sos non è vero. Striano ha fatto una serie di accessi, e mi riferisco al numero complessivo, che, secondo i dati che sono stati comunicati, sarebbero circa più di 4.000 accessi monitorati in 1.423 giorni. Ammettiamo che per ferie o lassismo su 1.423, abbia lavorato 1.000 giorni, lui, che era addetto alle Sos, ha controllato appena quattro Sos al giorno per lavoro. Quindi, semmai, questi numeri dimostrano che Striano era un fancazzista. Quattro accessi al giorno per colui che è responsabile delle Sos. Sono stati tutta una serie di numeri, su cui tutti si sono attaccati, ma su cui non c'è niente di strano.

Quindi lei sta negando un problema di sicurezza?

Il problema della sicurezza esiste. Ma il problema di sicurezza non riguarda Striano o la banca dati della DNA. Per quanto riguarda le banche dati a cui accedeva Striano, soltanto una quota delle SOS era di competenza della DNA e la SIDNA è di competenza della DNA. Poi tutte le SOS, non solo quelle che venivano dalla DNA, erano visionabili da Striano. Infatti, lui la stragrande maggioranza le ha visionate tramite il sistema SIVA della Guardia di Finanza. La banca dati SDI non è in disposizione della DNA, ma delle forze di polizia, a cui Striano ha acceduto a raffica. La banca dati Etna è a disposizione di tutti perché è la banca dati è sui telefoni cellulari.