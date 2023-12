Legge bavaglio? “Quando la politica si occupa di informazione, riesce sempre a fare danni”. L'intervista al più grande esperto di deontologia giornalistica, Michele Partipilo, sulla libertà di cronaca

Si parla di “legge bavaglio”. È corretto?

Non è esattamente una legge bavaglio, perché consentendo la pubblicazione del contenuto non fa calare il silenzio - che sarebbe stata una cosa gravissima - su un’ordinanza di custodia cautelare. Ma questa norma si inserisce in un contesto generale, nel quale troviamo anche il decreto sulla cosiddetta presunzione di innocenza. Il quadro che ne scaturisce è fortemente penalizzante per la libertà di cronaca e soprattutto per la possibilità di fornire al pubblico gli atti che produce la magistratura. Siamo di fronte al venir meno del principio di controllo sull’attività della magistratura. Che è la ragione fondamentale per la quale esiste la cronaca giudiziaria. Tutta questa forma di controllo rischia di svanire.

Sembra anche essere in contraddizione con lo spirito con la quale è stata proposta questa misura. Secondo Carlo Calenda (Azione, stesso partito di Costa), questo emendamento evita lo scempio di persone che, neanche rinviate a giudizio, vengono distrutte sulla stampa con la pubblicazione delle intercettazioni. Cosa ne pensa?

Nelle ordinanze di custodia cautelare i magistrati inseriscono quelle che io definisco le “esche per giornalisti”. Dei passaggi, dei documenti come le intercettazioni, che servono a rendere appetibile la cronaca di quell’inchiesta. E noi, devo dire, che spesso purtroppo abbocchiamo e ci dilunghiamo in maniera eccessiva in questi aspetti. In un’ordinanza di custodia possono essere introdotte anche le intercettazioni che poco hanno a che fare con il presunto reato contesto. Qui entra in gioco la nostra capacità di distinguere e fare in maniera corretta il nostro lavoro. Su questo fronte abbiamo qualcosa da farci perdonare. Perché anche riportare fra virgolette le parole di un altro soggetto non ci esime dalla responsabilità deontologica e morale dell’utilità di pubblicare quei passaggi. Sia che noi citiamo per riassunto o che citiamo per virgolette, la nostra deontologia ci impone l’essenzialità dell’informazione: gli elementi forniti al pubblico devono essere indispensabili per capire la notizia. Se non sono indispensabili a questo fine, significa che sono elementi che eccedono e non sono da pubblicare. A prescindere che si tratti di un virgolettato o di un commento, relativo a qualsiasi atto giudiziario. Il problema è il modo di intervenire della politica, che quando ha a che fare con i problemi dell’informazione, riesce sempre a fare danni, a prescindere dal colore politico e dai governi. Ogni volta che si interviene in questo campo l’obiettivo finale è quello di limitare la libertà di informazione che inevitabilmente è un grosso fastidio per chi esercita il potere.

Ultima domanda: si trattava di un emendamento di una legge europea sulla divulgazione degli atti processuali. Che cosa prevede questa normativa, in buona sostanza?

C’è una grossa confusione in merito. La normativa europea, quando fa comodo diventa uno scudo dietro il quale ci si nasconde, come accaduto con il decreto sulla presunzione di innocenza. Di nuovo si tira in ballo la normativa europea, che non pone dei vincoli come quelli indicati dalla legge in Italia. È l’interpretazione che ne viene data dal governo italiano che è in discussione. L’Europa ha in massima considerazione il diritto di cronaca e più volte ha sanzionato l’Italia per violazioni di questo tipo. Il concetto su cui si basa la normativa europea è proprio l’essenzialità dell’informazione. Non solo: l’Ue dice che il giornalista deve poter accedere direttamente agli atti. Per questo si era consentita la pubblicazione dell’ordinanza di custodia cautelare e questo aveva portato a far che sì che l’ordinanza potesse essere fotocopiata e distribuita ai giornalisti. Veniva messa nelle mani dei giornalisti i quali, con la loro capacità di critica e ragionamento, dovevano portarla a conoscenza dell’opinione pubblica. Ora questo meccanismo viene bloccato, interrotto. Questa è la situazione.