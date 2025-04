Marco Oliva a tutta nera: “Stasi? Se si gioca la semilibertà con un'intervista... Bossetti? Mi ha scritto una lettera”. E sull’omicidio di Pierina Paganelli e le 75 coltellate di Turetta…

Cosa potrebbe succedere con la semilibertà di Alberto Stasi?

Spero che Stasi non si giochi la semilibertà per un’intervista. Avendo fatto questo percorso, che dal carcere viene descritto come esemplare, spero che conti quello piuttosto che un’irregolarità dell’ultima ora. Un autogol al novantesimo minuto sembra eccessivo, ecco. Se ha fatto bene e a regola in questi anni, e la legge lo consente, per quanto mi riguarda è giusto che abbia i diritti che gli spettano. Poi se mi chiedi se sono favorevole o no alla semilibertà in generale, io sono per la rieducazione. Penso a quei genitori che potrebbero ritrovarsi davanti Stasi al bar o al supermercato, penso al loro stato d’animo. Essendo un garantista sono convinto che la rieducazione sia necessaria. Poi uno può ragionare sulla tempistica. Qui è un discorso ampio, perché anche nel 2015, quando è stato scelto un rito che oggi non più adottabile, la condanna a 16 anni per omicidio ha fatto discutere.

Tu hai seguito, tra i tanti casi, anche quello di Yara Gambirasio. Il genetista che sta lavorando al dna per il caso di Garlasco è lo stesso, secondo te ci sono dei “punti in comune” tra Massimo Bossetti e Alberto Stasi?

Ne vedo pochi. Vero è che Massimo Bossetti mi ha scritto una lettera dal carcere, in cui mi ha detto che sta seguendo con molta attenzione il caso di Garlasco per la mediaticità che ha e mi ha scritto le seguenti parole: “Io come lui mi sento vittima di un’indagine fatta male, con una tesi precostituita di chi indagava e quindi allo stesso modo sono vittima del macchinario della giustizia che evidentemente non ha all’interno tutte persone meritevoli, tra giudici e investigatori”. Il sottotesto di Bossetti è a me hanno sempre negato di fare o rifare il test del dna, spero prima o poi, come sta accadendo per Stasi, di arrivare a un risultato simile. È evidente che il risultato di questa indagine possa essere fondamentale per imbastire un’ipotesi di revisione, visto che a Stasi due altre richieste sono state negate. Bossetti non ha mai chiesto la revisione, mira a quello ma prima dice voglio la possibilità di analizzare il dna, nella speranza di poter fare quello che oggi viene concesso ad Alberto Stasi e che, lui dice, a me hanno sempre negato.

Un altro caso attualissimo è quello di Giulia Cecchettin. In questi giorni si è lungamente dibattuto sulle 75 coltellate che non sono segno di “crudeltà”. Cosa pensi in merito alla sentenza per Turetta?

La questione della crudeltà ci ha sempre lasciato tutti quanti perplessi, ma per decine di casi. Abbiamo già raccontato nel corso degli ultimi anni casi di cronaca dove la crudeltà ai più sembra evidente e poi i giudici hanno detto che non c’era. Io faccio fatica in questo caso a non vederla.

Perché?

Non tanto per il numero delle coltellate, ma per la modalità dell’aggressione. Si dice che non c’è crudeltà, che era inesperto, ma il punto è un altro. L’aggressione con le coltellate è iniziata in un certo momento, poi lui l’ha trascinata in auto, forse è continuata in automobile, non si è capito se è morta subito o le ha dato altre coltellate. Credo che aggredire una ragazza, trascinarla in macchina ancora viva, darle altre coltellate, fugge non fugge, agonizzante o no, è quella la crudeltà: farla morire in mezzo a delle sofferenze che sicuramente avrà avuto, perché se la prima coltellata che dai è quella mortale e ne seguono altre, io non condivido, ma la normativa mi sembra sia questa, perché non ha inferto sofferenze. Ma qui come facciamo a dirlo? A me resta questa grande perplessità, ma in appello qualcosa potrebbe cambiare.