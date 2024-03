Neanche i russi ci capiscono più un caz*o: ecco come la stampa di Mosca (che abbiamo tradotto) si divide sulla strage

Cosa dicono allora gli altri, i media russi indipendenti, fra cui quelli menzionati prima? Come per la guerra in Ucraina, per le elezioni presidenziali russe, anche in questo caso c’è una voce diversa, se non proprio diametralmente opposta, visto il lutto per le numerose vittime condiviso da tutti, ma comunque si va in tutt’altra direzione. I toni sono molto più pacati, o, alternativamente, accusatori verso il Cremlino: “Quello che dicono le fonti russe è propaganda di regime. L’intelligence americana voleva aiutare la Russia” dice un giornalista proprio della Novaya Gazeta in un video e aggiunge “I nostri dittatori cercano di distogliere l’attenzione, sono impegnati a combattere contro la Nato e l’Occidente ma sono colpevoli: non hanno ascoltato l’avvertimento e pensano solo alla loro ‘guerra Santa’ contro l’Occidente, per cui hanno colpe e responsabilità…”. I commenti di molti russi continuano sui social, dubitando della versione proposta dai media del Cremlino. Alla luce di questi fatti, delle ricostruzioni così diverse dei media russi, così come dei nostri, ove le reazioni di vicinanza e solidarietà della comunità internazionale, non si sono in realtà fatte attendere, quello che seguirà è comunque incerto e angosciante. Nessuno si sarebbe mai immaginato di rivedere lo spettro dell’Isis di nuovo in Europa – per quanto Mosca sia ormai così lontana dall’Europa – e dopo il 22 marzo 2024 sicuramente la Russia che ne seguirà, sarà diversa: ancora più rigida e chiusa in sé stessa e ancora più distante dal mondo occidentale, visto come vero e proprio nemico. Su questo sfondo, la speranza di una svolta positiva sul fronte ucraino scompare completamente dall’orizzonte e i rapporti internazionali si fanno più che mai tesi. L’augurio, però, nonostante tutto, resta uno: che questa tensione non sia solo l’inizio di un pericoloso allargamento dal sanguinoso conflitto già in atto.

“How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? / There is no monopoly on common sense / On either side of the political fence / We share the same biology, regardless of ideology / Believe me when I say to you / I hope the Russians love their children too” (dal brano Russians, Sting, 1985)