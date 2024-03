Ok, ma chi caz*o è Donato Ammaturo, l’editore petroliere dell’Espresso attaccato da Fedez dopo la copertina con Chiara Ferragni Joker?

Donato Ammaturo è stato tirato in ballo da Fedez sulla scia della copertina che L’Espresso ha dedicato a Chiara Ferragni in modalità Joker. Il petroliere e imprenditore dell’energia che guida un importante gruppo, Ludoil, dal 1994, è finito sotto il fuoco del cantante e marito dell’imprenditrice digitale e della moda per una sua presunta ambiguità di fondo. In sostanza: L’Espresso di cui Ammaturo è da fine 2023 editore principale si concentrerebbe su piccole questioni dimenticando le grandi partite in cui il suo titolare si troverebbe coinvolto. Fedez ha postato alcuni screenshot di articoli del Domani, a firma del giornalista Nello Trocchia, finito alla ribalta delle cronache nelle scorse giornate per il famoso “caso dossieraggio” in cui è indagato ma da tempo per i lettori del quotidiano di Carlo De Benedetti puntuale autore di cronache e scoop legati all’attualità politica, economica e giudiziaria, e di Giovanna Tizian. Fedez ha postato passaggi in cui si cita un’indagine della procura di Catanzaro sul clan del boss Luigi Mancuso in cui il nome di Ammaturo viene tirato in ballo in un’intercettazione in cui Giuseppe D’Amico, imprenditore accusato di essere prestanome del clan, condannato con Mancuso a 30 anni a dicembre nel caso “Petrolmafie”, indicava l’imprenditore di Ludoil come un sostanziale prestanome dei casalesi. Fedez pone questi passaggi come simbolo del torbido in cui Ammaturo si muoverebbe e che renderebbe la testata d’inchiesta per eccellenza del giornalismo italiano meno credibile. Bisogna però specificare che Ammaturo non risultava allora indagato e nemmeno, a quanto ci risulta, lo è oggigiorno per alcun reato legato al filone Petrolmafie. Del resto, non è infrequente che le organizzazioni criminali tirino in ballo, con cognizione o meno di causa, nomi noti dell’imprenditoria e della finanza. E un’intercettazione che non è stata ad oggi definita come elemento probatorio o d’indagine non fa testo. Così come non risulta indagato nel filone che vede coinvolto Marcello Minenna, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane, con cui Domani ricorda Ammaturo e Ludoil fossero legare. Al contempo, le accuse di Fedez gettano indubbiamente un faro sull’editore de L’Espresso. Figura che a lungo si è tenuto lontano dalla mondanità e dal jet-set pur avendo rilevato definitivamente dal vecchio editore Danilo Iervolino, patron della Salernitana, la testata per eccellenza del mondo dell’inchiesta italiana, quella che fu di mostri sacri come Giuseppe D’Avanzo.