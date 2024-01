Ok, ma chi caz*o è il “santone” Massimo Ripepi, che con Bandecchi tiene in scacco la politica tra “cavalieri di luce” e denunce per diffamazione? Ed ecco cosa dice di lui Andrea Scanzi

Durante il comizio con Stefano Bandecchi, in platea era possibile ammirare un paesaggio da bestiario medievale: no vax (potevano mancare?), estremisti di destra e plotoni di cristiani. Per far contenti i crociati lo stesso consigliere comunale si è chiesto (retoricamente): “È possibile che in un mondo laico i cristiani si vergognino di pronunziare il nome di Gesù Cristo?”. Eppure, nei bar di tutta Italia tale nome si sparge come coriandoli. Forse per questo, proprio per questo, l’esercito cristiano deve reagire. Bandecchi non cede di un millimetro e, anzi, rilancia: “Ripepi non è un soldato semplice. È un generale. Sta organizzando la vera rivoluzione di Reggio. È impossibile battere il male se non si è disponibili a fare la guerra. A combattere”. Un po’ sulla linea del “vincere, e vinceremo”, un po’, parafrasando il titolo di un film con Benicio del Toro su Che Guevara, “Ripepi - Guerriglia”. Ma non finisce qui, perché il luminoso Bandecchi ora si rivolge direttamente ai presenti: “Cari signori, è possibile fare una guerra senza avere un esercito, senza avere un’arma? I ‘guerrieri della luce’ hanno una spada. L’arcangelo Gabriele con un piede tiene il diavolo sotto, con l’altra brandisce una spada. Ha addosso un’armatura”. Armatura, spade, guerrieri, generali e arcangeli: c’è veramente di tutto nel discorso del Bandecchi e del Ripepi. Dopo l’incontro, il consigliere aveva poi criticato l’articolo del Fatto Quotidiano in cui veniva definito santone: “Io sono un piccolo cristiano, neanche un santino”. Più politico, quindi, che leader religioso.