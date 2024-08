Olimpiadi, Imane Khelif (e Lin Yu-Ting), uomo o donna: e se i sessi fossero cinque? C’è una teoria che risolve il problema degli intersex

La scienza contrariamente a quanto sostengono le religioni monoteiste, progredisce spesso confutando e negando certezze millenarie, la cui inamovibilità è affermata essere la volontà di Dio, o Allah, Javhe, Geova, perfino Jah o quant’altro. Chiaro che i rappresentanti in terra di tali dottrine, che altro non sono che costrutti filosofici atti a giustificare forze di potere economico-politiche molto precise, non accettino tali confutazioni, e siano disposti a entrare letteralmente in combutta con ogni forma di altro potere economico-politico, ma anche di pseudocultura, per mantenere la primogenitura vincolante dei propri dogmi. E quindi, come dimostrano questi giorni successivi alle Olimpiadi di Parigi, alleandosi anche con fascisti, leghisti, nazisti, putiniani e compagnia cantante in un coro pensieropiattista di indignazione complottista per la conservazione dei Sacri Dogmi intoccabili. Se tutto è fisso nella storia e nella volontà del vero Dio di ciascuna potenza religiosa, allora necessariamente i sessi dovranno essere solo due, perché così si è detto per centinaia di migliaia di anni. Peccato non sia vero, e non lo è almeno dagli ultimi, diciamo, cinquemila anni, quando il fenomeno dei “two spirited people”, meglio conosciuti come sciamani, si è diffuso dal Circolo polare artico alle Ande, dall’Africa all’Australia, finanche all’antico Salento. Figure che incarnavano non tanto gli stregoni o i medici, ma piuttosto i protopsicologi e protopsicoterapeuti dei vari gruppi tribali di appartenenza, ma soprattutto i consiglieri di “affari del cuore”. Perché? Perché la loro sensibilità, il loro sentire, derivava dal non appartenere a nessuno dei due sessi canonici. Ma facciamo un salto in avanti al 1993, quando un’importante ricercatrice americana di biologia e sessuologia, nonchédocente emerita alla Brown University, Anne Fausto-Sterling (nomen omen, si potrebbe dire, pure in due diversi sensi della parola) pubblica sulla rivista The Sciences la tua teoria dal titolo The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough. E da qui nasce appunto la terra dei cinque sessi che sarebbero appunto, oltre ai due canonici: Femminile (female), maschile (male). Gli altri tre, si badi bene, sono sempre esistiti ma mai considerati in se stessi bensì come anomalia, deviazione, errore, scherzo di natura, magari “per opera del demonio”: tendenzialmente femminile (ferm), tendenzialmente maschile (merm) e intersessuato (herm).