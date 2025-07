Omicidio Chiara Poggi, qual è LA VERITÀ SULLE FOTO di Marco? Che valore hanno oggi le prove fotografiche nel caso Garlasco? E sui negativi mostrati da Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado…

Il delitto di Garlasco, con l’indagine riaperta a 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, continua a essere circordato da dubbi e perplessità. In particolare, tra i tanti dettagli emersi nelle ultime settimane, le fotografie scattate dalla famiglia Poggi durante una vacanza in Trentino, tra il 5 e il 13 agosto 2007, hanno sollevato perplessità sulla presenza di Marco Poggi. A Quarto Grado, la scorsa settimana, la madre di Chiara ha fatto vedere in anteprima le foto della vacanza in Trentino, con Marco immortalato insieme al padre con una vecchia macchina fotografica analogica in un canale mentre sua sorella veniva uccisa. Perché ha mostrato le fotografie? Per smentire l’insinuazione secondo cui Marco non sarebbe stato con loro nel momento del delitto. In una delle fotografie si vede Marco Poggi con una maglietta bianca con una riga verde orizzontale e pantaloncini, gli stessi abiti che indossava quando è arrivato a Garlasco insieme alla famiglia dopo aver appreso la notizia della morte della sorella.

Durante l’ultima puntata di Quarto Grado è stato raccontato che, a seguito della pubblicazione di questo scatto, il post è stato sommerso da centinaia di post scettici. Qualcuno ha scritto, come mostrato durante la puntata: “Osservando la foto appare bello pienotto in montagna, ma già dimagrito al funerale: un dettaglio che apre molti sospetti”. E ancora: “I piedi di Marco non sono a terra, infatti non li fanno vedere”. Ma qual è la verità? La madre di Chiara Poggi ha raccontato a Quarto Grado: “Noi avevamo due macchine fotografiche, la digitale che usava Marco e una vecchia analogica che usavamo noi. Il giorno che sono andati a fare la traversata in montagna, il 13 agosto, le avevano portate tutte e due”. I rullini sono già stati sequestrati nel 2007, ma la famiglia Poggi sarebbe pronta a riconsegnarli per dimostrare che non c’è stata manipolazione.