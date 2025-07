Delitto di Garlasco, LE FAKE NEWS STANNO INQUINANDO L’INCHIESTA? A Quarto Grado il confronto tra gli avvocati di Andrea Sempio, Alberto Stasi e della famiglia di Chiara Poggi. E sulla foto di Marco in Trentino e l’impronta 33…

Nel corso del segmento dedicato al delitto di Garlasco sono state mostrate da Gianluigi Nuzzi tutte le presunte fake news sul caso, dall’assenza di Marco Poggi in montagna, ai presunti fotomontaggi, fino all’impronta 33 e al messaggio delle cugine Cappa “abbiamo incastrato Stasi”. Ad intervenire, dopo le parole dell’avvocato Bocellari, è stato Gianluigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi: “Condivido quello che ha detto la collega, ma c’è un ospite che manca stasera: la procura della Repubblica. Non possiamo trascurare che sono stati emessi due comunicati, uno in particolare sulla famosa impronta 33. È un’inchiesta che è partita da marzo ma che è sottotraccia da due anni, quanto meno da un anno e mezzo. Mi aspettavo un’inchiesta in stato molto più avanzato che desse, nei limiti del segreto investigativo, dei segnali molto più chiari. Arrivati a oggi, a quattro mesi di distanza, i segnali non li vedo”. E sulle fake news ha spiegato: “Non voglio giustificarle, ma hanno comportato fantasie, illazioni, suggestioni. Perché presumo la gente non capisca dove sta andando questa inchiesta”. Ad intervenire anche l’avvocato Lovati, legale di Andrea Sempio, che ha ribadito di sostenere l’innocenza di Alberto Stasi. “L’unica fake news che mi interessa è quella dell’impronta 33. Questa è una fake news, è terrorismo puro”. E su Marco Poggi e l’arma del delitto, l’avvocato ha aggiunto: “Cosa c’entra se era in montagna o no? Non c’entra niente. Come non c’entra niente andare a cercare l’arma del delitto dopo 18 anni in un canale. Tutte cose che non c’entrano niente. E tutto fumo negli occhi e basta”.