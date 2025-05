Perché Andrea Diprè rischia l'arresto in Austria per colpa di Hitler? “In un controllo stradale mi hanno trovato in auto il Mein Kampf”. Ecco come mai è reato possedere quel libro…

Andrea Diprè rischia un processo in Austria. Questa volta non c'entrano le ricette del pollo alla cocaina, né i motivi misteriosi che lo avevano condotto in carcere in Germania. L'avvofatto più famoso al mondo questa volta è finito nelle grane a causa di un libro. Non un libro qualsiasi, ovvio, ma il Mein Kampf. È stato lo stesso Andrea Diprè a raccontarci cos'è successo: “La Polizia austriaca mi ha fermato, perché forse stavo guidando un po' male e qualcuno ha fatto la spia. Mi hanno smontato la macchina, aprendo tutte le valigie che avevo. Così è saltato fuori il Mein Kampf. Questo libro è vietato in Austria, così come in Cina e Israele. Adesso, a quanto pare, vogliono farmi un processo. Ma il Dipreismo non si ferma!”