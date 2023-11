Perché i “gretini” che incolpano l’uomo del cambiamento climatico creano povertà e fanno alzare i prezzi delle auto (elettriche)

La teoria dell'origine antropica del cambiamento climatico non è più una teoria scientifica. Ha perso del tutto la propria scientificità nel momento in cui: a) è diventata non falsificabile, b) in quanto tale, è sempre confermabile. Le teorie scientifiche - vedasi Popper - procedono per falsificazioni. Che nel caso in oggetto significa: la teoria del cambiamento climatico per mano dell'uomo, se scientifica, sarà prima o poi modificata, o addirittura smentita. Il vero scienziato è colui che va alla ricerca del controesempio, della smentita, non della conferma. In assenza di una possibile falsificazione, una teoria fuoriesce dal campo della scientificità. E non essendo realmente fondata su nulla può dare adito a qualsiasi meccanismo di conferma. I latini dicevano: ex falso sequitur quodlibet. Ormai la teoria del cambiamento climatico trova conferma in qualsiasi evento meteorologico, di qualsiasi genere. È il paradosso dei corvi di Hempel. Campi Bisenzio si allaga? Colpa del cambiamento climatico (ergo, dell'uomo). Non piove? Colpa del cambiamento climatico (ergo, dell'uomo). Piove poco? Colpa del cambiamento climatico (ergo, dell'uomo). Piove troppo? Colpa del cambiamento climatico (ergo, dell'uomo). Fa caldo, fa freddo, non ci sono più le mezze stagioni, una balena viene ritrovata a nuotare dove non è stata mai avvistata? Colpa del cambiamento climatico (ergo, dell'uomo). Tra l’altro, non si ripete sempre che “meteo” non equivale a “clima”? Se a cambiare è il clima, che è diverso dal meteo, perché gli eventi meteorologici dovrebbero costituire la prova di un cambiamento nel clima? Non si usa infatti questo argomento per sottolineare come il clima cambi anche in quei momenti in cui il meteo non dà particolare segni di pazzia? Non è cosa da poco, se la propria vita viene stravolta da decisioni prese in nome di un dogma, di un'ipotesi non scientifica. Attenzione. Nessuna nega che non ci sia il cambiamento climatico. Lo dimostrano i dati. Quello che i dati non possono e non potranno mai asserire con certezza è che questo cambiamento climatico sia causato con certezza dall'uomo, e non dall'attività Solare, dalla precessione della Terra, dal movimento degli altri astri, dall'attività vulcanica ecc...