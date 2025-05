La verità sul Messico: Trump lo attacca, ma è la vera opposizione al modello della tecnodestra. E può funzionare ovunque. Ecco chi è Claudia Sheinbaum, cosa sta facendo e perché fa così paura…

La realtà ci dice che il pil messicano ha registrato una crescita media del 2% dal 1994 al 2023. E che nel 2024 la sua economia ha attirato una cifra record di 36,9 miliardi di dollari in investimenti diretti esteri (+1,1% su base annua). È vero, nell'ultimo anno c'è stato un rallentamento, visto che l'aumento del pil del Paese si è fermato all'1,5% rispetto al 3,2% del 2023 e al 3,7% del 2022, ma la popolazione in crescita (oltre 130 milioni di persone totali), una forza lavoro giovane e un governo che da tempo sembrerebbe essersi smarcato da Washington per imboccare altre strade, rendono il Messico un attore da monitorare con la massima attenzione. L'agenda di politica estera del presidente in carica, Claudia Sheinbaum, in continuità con quella del suo predecessore Amlo (Andres Manuel Lopez Obrador) e del partito di sinistra Morena, è percepita da alcuni osservatori come anti Usa (o almeno post Usa centrica) e pro Brics (gruppo di Paesi in via di sviluppo che comprende, tra gli altri, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) per una serie di motivi chiari. Innanzitutto Miss Sheinbaum ha proposto una riforma costituzionale per vietare l'ingerenza straniera negli affari interni, con evidenti allusioni agli Stati Uniti, accusati storicamente di interventismo in Messico e in America Latina. Ha poi richiesto che l'ambasciatore statunitense a Città del Messico non comunichi direttamente con funzionari del governo ma solo tramite il ministero degli Esteri. Ha quindi promosso una visione multipolare degli affari globali, criticando l'attuale struttura del Consiglio di Sicurezza dell'Onu (dominata dalle potenze occidentali) e chiedendo maggiore rappresentanza per il cosiddetto “Sud globale”. La ciliegina sulla torta? Sheinbaum, così come Morena, sostiene l'idea di un mondo meno centrato sugli Usa e più equilibrato tra potenze emergenti...