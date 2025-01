Scalata Unicredit a Banco Bpm, cosa vuole fare il Governo per arginare l'Ops di Orcel? Il golden power “mazza ferrata” di Meloni e del ministro dell’economia Giorgetti?

Sembra una partita a scacchi tra colossi della finanza, ma in realtà è più un match di wrestling tra titani in doppiopetto. Da una parte Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, deciso a mettere le mani su Banco Bpm con un'Ops (Offerta pubblica di scambio) che scuote Piazza Affari. Dall’altra, Palazzo Chigi, con Giorgia Meloni che brandisce il golden power come una mazza ferrata per proteggere il “risparmio degli italiani” e, diciamolo, un po’ anche per difendere l’orgoglio nazionale.

L’aria che tira tra il Ministero dell’Economia e Palazzo Chigi sarebbe chiara: “Fermare Orcel a qualsiasi costo”. E per farlo, come rivela La Repubblica, il governo starebbe raccogliendo carte e pareri come se dovesse portare in tribunale un boss della mala. La prenotifica di Unicredit inviata il 13 dicembre sarebbe stata seguita da una richiesta di documentazione aggiuntiva, segnale che non si vorrebbe lasciare nulla al caso.