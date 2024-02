Se De Luca rappresenta il Sud, il Sud è finito (e se lo merita). Insultare la Meloni e pretendere più soldi è retorica infame

Per Paolo VI la politica era “la più alta forma di carità”. Noi ci accontentiamo di dire che la politica è, anche, forma. Vincenzo De Luca, governatore della Campania e regnante popolare, sale a Roma, tenda di superare la cordata di forze dell’ordine: “Dovete caricarci, dovete ucciderci!” ripete. Faccia a faccia con i “servitori dello Stato”. La protesta riguarda l’autonomia differenziata, la fumosa possibilità di perdere dei soldi dalla Capitale destinati al Mezzogiorno. L’autonomia differenziata è una manovra criticabile e monca, che sembra più una mossa politica (nella direzione giusta) che non una svolta di fatto. Ma tanto basta ad allarmare De Luca e altri sindaci campani, che marciano su Roma in cerca di quanto gli è dovuto per abitudine e poco altro (certo non per questioni morali). Tenendoci cautamente lontani dal voler discutere di questi temi e della loro riduzione al mero “dare i soldi al Mezzogiorno” – schifezza politica già criticata da un pericolosissimo polentone sabaudo, Leonardo Sciascia, che vedeva nei regali al Sud un regalo alla mafia – vale la pena spiegare perché, se il Sud si sente rappresentato da persone come De Luca, allora il Sud è finito. Non sarà l’autonomia differenziata a uccidere il Sud, ma l’ideologia assistenzialista e il capriccio dei politici. Può un governatore di una regione rispondere alla premier in carica dandole della stron*a? Giorgia Meloni avrebbe infatti suggerito a De Luca di “andare a lavorare”. E lui risponde: “È intollerabile il trattamento riservato a centinaia di sindaci che non hanno i soldi per l’ordinaria amministrazione. Lavora tu, stron*a!”