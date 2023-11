Sono nato a giugno, il 2. In quel periodo dell’anno in cui le giornate si sono definitivamente aperte alla luce, il caldo ha cacciato definitivamente via il freddo dell’inverno, la primavera, tecnicamente ancora presente, ha già preparato le valigie per lasciare il posto all’estate. Essendo nato a giugno, il 2, in una città di mare, Ancona, ho spesso festeggiato il mio compleanno dopo aver già fatto il primo bagno dell’anno, spesso anche più di uno, questo almeno finché non mi sono trasferito a Milano, incapace come sono di farmi andar giù l’assai diffuso amore per i laghi. Questo per dire che trovo l’autunno la parte più mesta dell’anno, forse anche più del generale inverno, ultimamente spesso generale immaginario come quello di Richard Brautigan, lasciatemi fare una citazione colta, sono pur sempre un intellettuale, perché è quella che ci costringe a cambiare gli abiti dentro l’armadio, a abbandonare le maniche corte, le scapre aperte, a indossare giacconi e trapunte. Certo, ci sono i cambiamenti climatici, a breve ci arrivo, ma ho cinquantaquattro anni alle spalle, quel che ho vissuto è sicuramente la parte più lunga della vita che mi è toccata in conto, a quella tendo forse un po’ troppo spesso a fare riferimento. Per questo, non solo per questo, ma anche per questo, quando gli alberi cominciano a tendere all’arancione, prima, poi alla calvizie, il cielo si fa ancora più cupo, i primi freddi ci avvinghiano nei loro abbracci umidicci, come fossi Edmundo detto O’ Aniamo comincio a sentire un po’ di saudade, non tanto per un luogo preciso, quanto piuttosto per una condizione dell’anima, quella a mollo nel mare caldo dell’estate, il sole a asciugarci addosso il sale, la spensieratezza, per quanto si possa essere spensierati a cinquantaquattro anni a albergare neanche fosse un residence di quelli coi braccialetti che ti danno accesso sia al ristorante che alla piscina nella mia testa. Così, siccome vivo a Milano, e Milano in autunno è esattamente come uno si immagina sia Milano in autunno, questo nonostante i detti cambiamenti climatici stiano sfoltendo la flotta di alberi, quindi ce ne sono a ogni temporale simil tempesta meno a spogliarsi in autunno, e nonostante le alluvioni tendano a trasformare le zone limitrofe al passaggio del Seveso, interrato da qualche genio dell’urbanistica in un passato passato che a ogni esondazione presenta il conto, qualcosa di molto simile a un luogo di mare, l’acqua alta fino ai finestrini delle auto, i sottopassi trasformati in baie come neanche ai Caraibi, le strade impercorribili se non si è muniti di canoe, ho deciso che per salvaguardare quel briciolo di lucidità che è in me, la medesima che mi fa scrivere quel che scrivo e me lo fa scrivere come scrivo, quindi magari chiamarla lucidità non è neanche essere esattamente precisissimi, l’unica soluzione era adottare, oggi che di certi argomenti non sarebbe saggio far cenno, il famoso detto maomettiano, rovesciandolo, siccome la montagna non è venuta a me, sono io che sono andato dalla montagna, dove la montagna non è ovviamente montagna, è da circa novemilaquattrocento battute, qualcosa come millecinquecento e rotte parole, che sto parlando di mare, di esotismo, di caldo, figuratevi se mi frega della montagna, parlavo evidentemente di qualcosa che potesse appagare la mia saudade, appunto. Eccomi quindi varcare le soglie del Barbacoa, ristorante brasiliano che si trova in quella parte di Milano che è toccata dalla MM5, la Lilla, fermata Istria. Un ristorante di cui ho sentito parlare perché eccellenza in giro per il mondo di quello che viene chiamato Churrasco Rodìzio, cioè una degustazione di carni presentate in tagli pregiati da un gruppo di abili possadores che arrivano direttamente al tavolo inforcando gli espetos, che sarebbero quei giganteschi spiedoni sui quali la carne viene infilata, dopo essere stata marinata e speziata, e poi cotta alla griglia. Un’esperienza, fossi davvero passato al lato oscuro della forza, quello che mi vedrebbe esaltato per la comparsata di Beppe Sala nel video dei Club Dogo, direi experience, un’esperienza enogastronomica di primissima grandezza, che ruota intorno alle carni che mangerò nel giro di un paio d’ore di completo relax, un sottofondo di jazz pianistico a rendere il tutto ancora più gradevole, non bastasse già l’essere in un ambiente ampio e illuminato, il Barbacoa si trova dove un tempo c’era lo storico Cinema Istria, disegnato dall’architetto Cavallè, per intendersi l’ideatore delle Case Igloo e delle Case Fungo, tra i più visionari al mondo, tanto per non dare l’impressione che la psicogeografia abbia già lasciato in me spazio definitivamente alla psicogastronomia, l’interior design messo in atto dalla brasiliana Simona Mattar a sfruttarne al massimo le potenzialità in questa nuova veste, con un personale accogliente, una rotazioni di tagli, di carni bianche e rosse, da far tornare sui propri passi anche Red Ronnie (si scherza, Red, non farmi tormentare dallo spirito di Jimi Hendrix stanotte, detto alla Tonini). Al Barbacoa ci si mette seduti a tavola e, con una semplice trovata non dissimile ai semafori, una grande moneta con un lato verde e uno rosso, si decide quando farsi servire nuovi assaggi di carne e quando invece prendere fiato, ad libitum, come nei finali delle grandi opere classiche.