Ormai i pizzaioli rimasti dicono che questo mestiere non ha voglia di farlo più nessuno perché è faticoso. Sempre più spesso la mano d'opera è straniera e va da sé che le culture di background siano diverse dalla nostra. Ciò cambierà il futuro della pizza, alterandone il gusto tradizionale oppure no?

Non è vero, tutti vogliono fare il pizzaiolo, perché oggi non tutti vogliono essere calciatori. Oggi con il business mediatico e la facilità di emergere nel ‘mondo pizza’ è molto più facile essere un pizzaiolo che un calciatore. Guardate come funzionano i corsi. Tutti vogliono fare il pizzaiolo.

La pensi come Sorbillo, la pizza è un alimento popolare. Come mai allora la tua costa in media molto di più?

Si, la penso come lui. La pizza è un alimento popolare. Come mai non lo so ma il risultato parla. Più popolo di questo? Tutto il mondo tutti i giorni mangia da me (mostra una foto con una fila chilometrica di gente in attesa di fronte al suo negozio di Via della Meloria a Roma, nda).

Qual è la tua pizza preferita? Celebre fu la Coniglio nero e uva.

Sì… La mia pizza preferita è la pizza rossa con i bordi neri bruciati!

Possiamo suggerirti un gusto di pizza? Facci una ‘MOW’, gorgonzola, fichi settembrini, noci e rucola!

Certo che potete suggerirla, prima che finiscono i fichi la faccio.

"Boom Boom by Bonci, grazie, spero di essere stato capito". Ci ringrazia così Gabriele, il dispensatore di felicità più famoso e osannato dai buongustai, raccomandandosi di non cambiare una virgola delle sue risposte: "Sono l’ufficio stampa di me stesso" sottolinea. Traspare l’immagine di uno che pensa e agisce in totale autonomia, forza e istinto, magia del genio e se sbaglia i cocci suono i suoi, come si suol dire. Verace, come la sua faccia e i suoi modi, come gli ingredienti della sua inimitabile pizza. Auguri di lunga vita e altrettante creazioni culinarie per noi, Gabriele Bonci.