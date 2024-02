Va detto che i sette stupratori della tredicenne sono egiziani? Sì, ma va detta anche un’altra cosa

Da quando è uscita la notizia, la destra si è intestata la battaglia contro gli immigrati incivili. Infatti il primo a parlare con un tweet di castrazione chimica è stato Salvini, la prima a esprimere solidarietà alla ragazza è stata la Meloni. Ma c'è un ma... Ragazzi, guardiamo un attimo la questione: allora questi sette, di cui tre sicuramente minori, sono arrivati in Italia e in quanto minori sono stati accolti in centri di accoglienza. Ma da chi dipendono questi centri? Dal ministro dell'interno, ossia da Piantedosi, uomo indicato da Salvini. E la politica dei migranti e dei minori migranti in capo a chi è? Al Governo, e al Governo il capo chi è? Giorgia Meloni...

Andiamo a livello locale: lo stupro è stato fatto in una villa abbandonata a sé stessa a Catania, dove se leggete la cronaca dei giornali si parla appunto di uno stato scabroso in cui versa questa villa, villa Bellini. E il sindaco di Catania chi è? Si chiama Enzo Trantino, figlio di un capo storico del Movimento Sociale Italiano, e infatti lui è di Fratelli di Italia. Non so se mi sono spiegato. Oltretutto a Catania in questi giorni si festeggia Sant'Agata, una santa oltretutto anche lei violentata, e i festeggiamenti sono andanti avanti nonostante quello che è successo. Ma dov'erano le istituzioni? Dov'è il sindaco? Come se non bastasse anche la regione Sicilia fa capo al centrodestra, quindi scusate, la destra fa sua questa battaglia contro gli egiziani ma a gestirli dovevano essere sempre loro... C'è qualcosa che non torna in tutto questo. o no?