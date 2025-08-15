Premessa mediterranea. Eppure, una volta, questo mare era niente di più che un ponte rapido da sorpassare. C’era una lingua, il Sabir, che parlavano tutti: il mediterraneo, forse, era a suo modo uno Stato a parte. La nave parte da Palermo, verso Tunisi, mentre io e Carlo Alberto Giardina siamo carichi di strumenti musicali e registratori: la commissione, più o meno chiara, è quella di fare ricerca sull’Gombri e sui suoni tradizionali tunisini. Insieme a Carlo e Roberta animiamo un collettivo di ricerca, Rethinking Lampedusa col Made Program siracusano, che da tanti anni prova a capire come ricongiungere il Mediterraneo spezzato. Torno in Tunisia una seconda volta, dopo aver fatto ricerca con la Cis Tunisi (si occupa di migrazione “di ritorno”), per intervistare Salah El Ouregli. Un caro amico artista, Aymen Mbarki, con cui lavoro da molto tempo mi dice “lo conosco. È uno dei pochi che è rimasto a suonarlo”. Che cos’è il Mediterraneo? Definizione sporca, banale, di lavoro temporaneo: il mare e le sue coste intese come metafora dell'insieme di culture, storie, tradizioni e stili di vita che si sono sviluppati in nel bacino del Mediterraneo, influenzandosi reciprocamente nel corso dei millenni. Il Mediterraneo è un extra-territorio: prende più continenti, deostruisce molte delle norme geopolitiche che ne regolano le forme. Leonardo Sciascia chiamava il Mediterraneo mari-amaru (mare amaro), un'espressione che racchiude molta della visione che in questo percorso a ostacoli mi ha portato a questo ennesimo viaggio per capirci qualcosa. Amarezza, crocevia di invasioni, di sofferenza e di isolamento. In gioco c’è, lo dice in modo un po’ maldestro e non troppo preciso Federico Campagna nel suo Otherworlds Mediterranean Lessons On Escaping History (2025), un’epistemologia radicale ma sempre stata minoritaria: una idea di giusto e sbagliato, di tempo e velocità, di processo e natura umana, un modo di conoscere intrinsecamente diverso da quello stesso modo che mi ha portato fin qui, a quasi quarant’anni, a scrivere i miei libri in un certo modo. Non è facile.

“La fisica è su una strada sbagliata. Siamo tutti su una strada sbagliata …”

(L. Sciascia, La scomparsa di Majorana, Einaudi, Torino 1975, p. 46)

È una storica, forse troppo interpretata e sovrainterpretata, frase di Ettore Majorana. È la mattina del 3 agosto del 2023, e grazie a una amica ed erede ho la possibilità di dialogare con suo nipote nella villa di famiglia a Catania: “Ettore non era normale, ma non dimentichiamoci che era soprattutto un catanese … un irregolare, un irrequieto, uno scomparso per definizione”. In realtà, almeno di questo mi sono convinto dopo aver consultato archivi, letto libri, dialogato coi familiari, la scomparsa di Majorana è soprattutto una questione epistemologica: scegliere il ritiro, l’altrove, come una delle possibilità in gioco (sovvertendo, di fatto, il gioco sociale principale in cui noi tutti siamo inseriti). “Un catanese … un irregolare”, nel senso di un uomo del Sud: un fisico del mediterraneo. E io, che invece sono un filosofo del mediterraneo, che cosa ho da dire su questa storia? Mentre io e Carlo siamo sulla nave penso, Majorana è scomparso forse in un posto così. A quando ho avuto l’idea di iniziare a scrivere un libro sul mediterraneo, ragione per cui ho vinto anche la chance di fare questo altro viaggio, sono successe molte cose che, per usare un eufemismo, mi hanno rallentato. Le idee circolano, e alcuni sono arrivati assai prima di me: mi sono detto che avevo (almeno) due possibilità. Gettare il libro alle ortiche e dedicarmi ad altro, oppure andare avanti e farlo però a modo mio: scrivere intanto dei report di viaggio che non fossero solo sul Mediterraneo, ma che lo fossero essi stessi … circolari, fluidi, fatto di perdite di tempi e di sbadigli. Di considerazioni personali, aneddoti, di una filosofia che non viva solo il suo tempo ma che, appunto, “lo ammazzi”. Perdere tempo, che implica almeno due cose (una concezione di tempo ben speso, e una convenzione di tempo che non torna più indietro), non è sempre un male: nel frattempo ci sono state guerre atroci, nuovi equilibri europei, distese di epistemologie e filosofie fallite sotto il peso della realtà materiale quotidiana. Chiamerò questa condizione contemporanea, nel corso di queste lavoro che qui inauguro, “la condizione post-mediterranea” simboleggiata da una idea di un futuro in cui l'Europa e il Mediterraneo siano intrinsecamente legati, e il pensiero europeo ormai minoritario rispetto ai pensieri emergenti di altre latitudini del mondo emerga da questa unione fertile. È l’epoca della “Euromediterra” quella che esploreremo, un momento storico dove i vecchi sistemi di pensiero post-novecenteschi sono falliti anche nei loro contraccolpi critici che si erano sviluppati in una critica di quei sistemi ma che comunque ne usavano le stesse logiche.