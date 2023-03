Vuoi vedere che gli Angelucci, con i giornali di destra, puntano ai miliardi del Pnrr nella sanità?

Follow the money, dice il detto. Segui i soldi e scoprirai la verità. Dietro l’acquisto del 70% del Giornale di Berlusconi da parte della famiglia Angelucci, editori di Libero e del Tempo, non c’è solo l’evidente tentativo di radunare tutti i quotidiani cartacei di destra, specie venisse aggiunta la più gagliarda Verità di Maurizio Belpietro, sotto proprietario unico, sorta di Fox News all’italiana (anche se l’americana Fox, destrissima, è anzitutto televisiva, e dunque con ben altro peso rispetto alla carta stampata, ridotta ormai a una nicchia per addetti ai lavori). Perché, nascosta dal velo dell’operazione politico-mediatica, ci sono gli interessi nella sanità di Angelucci senior e junior: Antonio, padre-padrone e parlamentare leghista, e Giampaolo, uno dei tre figli e soprattutto amministratore, seppur senza quote, del gruppo cui fanno capo le cliniche private del San Raffaele. Ma ancora, sullo sfondo degli affari ospedalieri si intravedono le cifre a svariati zeri in arrivo grazie al Pnrr, il piano italiano per la messa a terra del Next Generation EU, che in soldoni – è il caso di dirlo – equivale alla bazzecola di 20 miliardi di euro in via di assegnazione per “ridisegnare la sanità del futuro”. Ossia per case di comunità e assistenza domiciliare, ma anche per ammodernare gli edifici e le apparecchiature: Tac, acceleratori, ecotomografi cardiologici e ginecologici, angiografi e sistemi di radiologia digitale per i pronto soccorso. Una matrioska di valenze, e di future plusvalenze, che a partire dalla trattativa per comprare la testata fondata da Indro Montanelli giunge a scarto fino al core business di casa Angelucci e di qui, implicitamente, alla pioggia di denaro europeo, cioè in parte anche nostro, preso a debito per la felicità di noi tutti.