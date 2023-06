Zerocalcare, sei senza “vergogna positiva” a dire agli altri che serve un “titolo”per parlare. Ahò chi sei, Socrate?

Con ciò si avrebbe né più né meno che l’abolizione non solo della democrazia (sostituita dall’epistocrazia, come dicono i colti, ossia il dominio degli esperti), ma della politica in quanto tale. Basterebbe lasciar discutere quelli con doppio o triplo alloro universitario, con master ad Harvard e un paio di consulenze per i think thank sforna-dossier, e avremmo risolto ‘sta seccatura della dialettica fra interessi in conflitto, delle elezioni e degli altri residui contentini di cui si pasce il popolo. Avviso per duri di comprendonio: contestare questa posizione - scusate la parolaccia - tecnocratica, non implica giustificare l’ultimo che passa a sbraitare, bava alla bocca, il suo odio, che so, per i vaccini, o che vomita idiozie strampalate sull’universo mondo. Tuttavia in democrazia, piaccia o meno, anche il cretino ha diritto all’esistenza, e perciò anche a manifestarsi. È il prezzo che paga a sé stessa. L’unico limite, con buona pace di Popper, è l’uso della violenza: se per affermare la mia tesi tocco con un dito chicchessia, scatta il codice penale, punto e a capo. Ovvio, poi, che la prevalenza del suddetto cretino genera catastrofi, ma spostare la linea dell’intelligenza è proprio il compito del confronto/scontro tra idee (o fesserie), che, quanto più libero è tanto più traduce, o dovrebbe tradurre, i reali termini dei rapporti di forza in campo. Per questo, semmai, il vero fronte di battaglia è sull’aumentare i confini della libertà, non farli arretrare, non limitarli, espellendo a priori le opinioni differenti, anche fossero le più aberranti e indifendibili. Sta a ognuno, almeno in teoria, confutarle e contrastarle. Non imbavagliarle.