Al Lebonski Park di Salmo non c’è niente di regolare: siamo stati al concerto del rapper. Cavalli e tori meccanici, cerchi d’amore e l’anteprima di Flashback: ecco com’è andata

Si è tenuto ieri a Rho Fiera lo spettacolo evento Lebonski Park, in cui Salmo ha messo in scena tutto il suo immaginario. Non solo un concerto mastodontico - erano più di 40mila le persone presenti - ma una celebrazione della musica dal vivo. Per esperienza Salmo sa che i fan più accaniti sono soliti arrivare molto in anticipo sul posto per accaparrarsi la postazione migliore. Nella speranza di allietargli l’attesa ha così messo in piedi un vero e proprio parco giochi a loro disposizione, per un intrattenimento che riempie tutte le ore della giornata. Dalla ruota panoramica agli scivoli giganti, dal derby day con i cavalli ai tori meccanici, le attrazioni presenti sono le classiche giostre che negli anni Novanta si potevano trovare alle sagre di paese, come quella che ricorreva a Olbia (dove è nato) per il patrono San Simplicio, così ci rivela direttamente Salmo all’incontro con la stampa. Il ritiro nel suo ranch, il rifugio nel cuore della Sardegna dove si è isolato per la scrittura dell’ultimo album “Ranch”, lo ha riavvicinato alle sue radici al punto da volersele portare dietro. Per una notte a Rho Fiera c’è un pezzo di Sardegna, come testimoniano anche le bandiere sventolate sopra e sotto il palco durante tutta la sera. La scaletta, ci spiega, è pensata come una montagna russa di emozioni in cui si alternano pezzi vecchi e nuovi, non curandosi della regola non scritta di cominciare prima con quelli meno recenti. Il live è scandito in tre momenti ben distinti, una prima parte più energica con la band elettrica, una sessione unplugged (come lo abbiamo già visto nello speciale di Amazon Prime), per finire poi con un dj set in un’atmosfera da club.