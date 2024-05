Ecco l’italiano che c'è dietro “The Family Whistle”, il documentario sulla famiglia Coppola presentato al Festival di Cannes

Ma chi è Michele Diomà? Regista, produttore e editor in chief di Wild Filmmaker, Diomà made in Aversa, trasferitosi negli anni negli States, “che deve la sua carriera al produttore di City of God”, Donald Ranvaud, ha realizzato il documentario Born in the U.S.E, dedicato ai 120 anni della storia del cinema, presentato in anteprima mondiale nel marzo 2015 alla 30ª edizione del Festival internazionale del cinema di Guadalajara (Messico). Tra le altre cose, l’anno successivo ha diretto Sweet Democracy, film di satira dedicato al tema della libertà di stampa in Italia, presentato alla New York University. Diomà che sostiene di “dovere tutto ai suoi detrattori”, ci ha raccontato dopo varie esperienze di lavoro (fra cui una al fianco di James Ivory) di essere tornato al Festival di Cannes in veste di sales agent per The Family Whistle, è uno spirito controcorrente che non ha paura di far sentire la propria voce, e a breve, capirete di cosa stiamo parlando, visto che terrà una rubrica sui canali social di MOW per dirci la sua sul mondo dell’industria cinematografica…