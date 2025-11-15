Il meglio (e il peggio) dei singoli della settimana: Tommaso Paradiso cita Carboni, Miley canta il nuovo “Avatar”, Charli XCX è horror

Settimana particolarmente stimolante e cinematografica in cui il pop di Miley Cyrus gioca più sullo stile che sulla quantità. Se il nuovo “Avatar” di Cameron svetterà il merito è anche della sua nuova “Dream as one”. Restando in sala, se “House” di Charli XCX e John Cale ci può suggerire il mood del film, siamo certi che l’imminente “Cime tempestose” sarà una fiaba bella nera. Oscuro è anche il mondo dipinto dalla bravissima e lynchiana Charlie Risso in “Bad instinct”, mentre Annalisa e Subsonica non escono da una (anche pericolosa) zona di comfort. E se proprio si ha voglia di pop nostrano affidatevi a Tommaso Paradiso, ispiratissimo nella nuova “Forse”.

MILEY CYRUS, Dream as one

Da “Avatar: fuoco e cenere” di James Cameron, ecco questa “Dream as one” dal mood vagamente alla “We don’t need another hero” di Tina Turner (un altro brano per il cinema, stavolta per il terzo capitolo della saga di “Mad Max”), ma senza i fuochi artificiali nel ritornello. Pop calibratissimo, baciato da un climax non invadente che funzionerà a meraviglia al cinema. Pezzo “orizzontale” e quindi panoramico, come l’immagine sul grande schermo della sala. Nessuna verticalità, quindi, che indugi oltremodo sul protagonista della canzone. Qui è la canzone il punto, non la faccia di bronzo con cui la si canta/recita.

ANNALISA, Esibizionista

E a proposito di “verticalità che indugia sul soggetto e non sulla canzone”, arriva in radio “Esibizionista”, nuovo singolo di Annalisa, tratto dall’ultimo album, “Ma io sono fuoco”. Seduzione e inganno qui vanno in scena a braccetto. Rispetto al nuovo album Annalisa ha dichiarato di recente, ospite di “Say Waaad” (Radio Deejay): “Si ispira agli anni Ottanta, ci ho lavorato molto”. Qui non ci sono tantissimi Eighties, a dire il vero. C’è piuttosto un’idea piuttosto convenzionale e “Kylie-approved” di come debba suonare/strutturarsi un singolo pop contemporaneo e pigliatutto. Testo didascalico, bel tiro clubby, e un ritornello che è culla di una dichiarazione un po’ così: “Non cadrò nei cliché”. Insomma…