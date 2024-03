Il rapper Kid Yugi in “I nomi del diavolo” si presenta come l’Anticristo, ma chi è il vero cattivo?

Proveniente da Massafra, in provincia di Taranto, nelle sue parole Kid Yugi riversa la rabbia e l’amore per la sua Terra, che descrive nelle sue mancanze e ingiustizie pur riconoscendo nel Sud un marchio di autenticità, che fatica a vedere a Milano. Preferisce “bere la birra al Sud mentre su fanno la fashion week” e sperperare a “Massafra ciò che gratto a M-I”. Nella dicotomia Nord-Sud si sviluppa tutta l’antitesi tra forma e sostanza, immagine e realtà su cui si gioca la sua personale definizione di diabolico e angelico. Nel brano di apertura Kid Yugi si presenta come l’anticristo perché mette a nudo i suoi vizi e le sue debolezze, dipingendosi come peccatore, che nella definizione cristiana si avvicina più al regno di Lucifero che a quello di Dio, eppure da questo racconto ne esce fuori pulito, con quello stesso abito bianco che sfoggia in copertina. È vero, i testi non sono family-friendly e non si possono di certo considerare innocenti, ma è nella ricerca poetica e nella cultura letteraria e cinematografica con cui impreziosisce le barre che va ricercata la bontà. Se è vero che Dio è morto come diceva Nietzsche, oggi non c’è niente di più sacro dell’immagine e dell’idea della perfezione, in questo senso allora si che Kid Yugi è un anticristo, con il suo modo crudo di scrivere e svelare la realtà nelle sue storture e nelle sue contraddizioni. Come quella per cui è un rapper a far conoscere autori come Golding o Bulgakov al pubblico più giovane e non di certo gli intellettuali in giacca e cravatta barricati dietro le loro cattedre da accademici. Gli antieroi sono più puliti dei modelli convenzionalmente accettati, soprattutto se cantano con un riconoscibile accento tarantino.