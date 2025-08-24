LA MOBILITAZIONE degli Artisti #NoBavaglio per Gaza a Venezia: “La Mostra del cinema non si riduca a una triste e vacua vetrina”. Ecco l’appello contro il genocidio in Palestina, le realtà coinvolte e gli obiettivi

La Mostra del cinema di Venezia, la vetrina internazionale più seguita e ambita del mondo del cinema, quest’anno aprirà con una mobilitazione di grandi e stimati artisti che dovrebbe fare riflettere tutto il mondo della cultura, i cittadini e soprattutto la politica nazionale e internazionale. Avviata ufficialmente pochi giorni fa, la mobilitazione nazionale “Artisti #NoBavaglio”, che in pochi giorni ha raccolto l’adesione di centinaia di artiste e artisti, lavoratrici e lavoratori dello spettacolo, registi, musicisti, autori e operatori culturali da tutta Italia. L’iniziativa “nasce con l’obiettivo di denunciare il genocidio in corso a Gaza, le guerre globali e le crescenti minacce alla libertà d’espressione”. L’appello chiede che durante tutto il festival vengano messi a disposizione spazi e occasioni per promuovere iniziative sulla Palestina, in continuità con la mobilitazione prevista per il 30 agosto, sostenuta anche dalla rete Artisti #NoBavaglio. L’obiettivo è evitare che la Mostra si riduca a “una triste e vacua vetrina”, come si legge nella lettera, e che possa invece “tornare a essere spazio di confronto, partecipazione attiva e di resistenza, come avvenuto in passato”. Alla lettera hanno già aderito numerose personalità autorevoli del cinema, dell’arte, della musica e della cultura, italiane e internazionali. Il gruppo, che si chiama Venice4Palestine (V4P) invita chiunque voglia unirsi all’appello a scrivere a venice4palestine@gmail.com, dove è possibile ricevere il testo completo della lettera e l’elenco aggiornato delle adesioni.