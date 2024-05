Malcom Pagani, che ha visto il film di Paolo Sorrentino, spiega perché Parthenope è bellissimo: "E Celeste Dalla Porta è folgorante...". E sul tennis al cinema e i brand...

Al cinema abbiamo visto alcuni film incentrati sul tennis, penso a Match Point di Woody Allen e al più recente Challengers di Luca Guadagnino che ha contribuito all'ascesa della tennis mania fuori e dentro i social. Come spieghi questa influenza del tennis sul grande schermo?

I film che hanno lo sport come sfondo sono sempre o quasi sempre, compreso quello di Guadagnino, film in cui lo sport è solo un pretesto. Penso anche a L’uomo in più di Sorrentino, che teoricamente parla di illusioni perdute, di calciatori che non trovano una seconda strada, ma penso anche al tennis di Matchpoint di Allen, ecco credo ci sia sempre qualcos'altro. In più credo che lo sport sia difficile da portare al cinema.

Il ruolo del tennista, oggi, è cambiato nell'immaginario collettivo?

Prima, negli anni Sessanta, con Laver ad esempio, il tennis era uno sport per pochi, mentre ora in un certo senso è diventato uno sport per tutti, non c’è ragazzino oggi che non prenda in mano una racchetta o un cinquantenne che non vada a giocare a padel. È diventato qualcosa di più fruibile e di molto diverso da Lea Pericoli che sgambettava a Wimbledon o da Leconte che provava a fare poesia tra le righe del campo, e così via. È diventato qualcosa secondo me di meno bello da vedere. Io capisco che questa cosa sciovinista insopportabile di far vedere Sinner dalla mattina alla sera, come Sinner che sovrasta l'economia, che sovrasta le stragi, che sovrasta tutto, sia proprio la fotografia straziante del nostro provincialismo. Aggiungo però che probabilmente in me parla anche l'acrimonia di chi è ferito dal fatto che del tennis contemporaneo non gliene importi più niente. Io ho smesso di vederlo. Mi ricordo che il primo abbonamento a una Tv via cavo nella mia vita lo feci per seguire le semifinali di Connors in quel torneo in cui lui a 41 anni si prendeva delle pause lunghissime tra un punto e l'altro perché non ce la faceva più a correre, ecco devo dire che questo tennis di oggi invece, velocissimo, fatto di poca grazia e bombardieri mi affascina pochissimo. Poi certo lo sport in sé è meraviglioso, in cui solipsismo e psicologia si danno la destra e sono strettamente connaturati. Sul campo sei solo, completamente da solo, non so se ci sia un altro sport in cui la vittoria è così vicina alla sconfitta, pensi di vincere e basta una voce dagli spalti, un momento in cui ti passa un'altra cosa per la testa che, se viene meno la concentrazione guerresca, hai perso anche la partita. In più il tennis come altri sport non ti lascia lo spazio dell'adolescenza. Ecco, diciamo che quando penso al tennista penso comunque a una persona che vive almeno un terzo della sua vita a cercare di raggiungere una cosa che ad un certo punto svanirà con l'età e con l'arrivo di qualcuno simile a lui, che tira la pallina più forte, che corre di più, che ha meno anni sulle spalle... Quindi diciamo che c'è qualcosa di straziante nella logica del tennista, cioè il tennista è comunque qualcuno che ad un certo punto si ritroverà a 40 anni a reinventarsi. Trovo che siano delle vite faticosissime, del resto, come in quella vecchia canzone di Morandi, Tozzi e Ruggeri, poi alla fine "ce la fa uno su mille", quindi penso anche a tutti questi sportivi che veleggiano tra il professionismo, serie B1, eccetera... È interessante quella parte lì, cioè la parte di tutti quelli che non vedono mai nella loro vita e che non vedranno mai i primi 100 posti della classifica del mondo. Questa cosa qui mi sembra che sia prosodicamente molto angosciosa.

Perché?

Beh, se non ce la fai magari hai "perso" quindici anni della tua vita, mentre lo scrittore si può rivelare a cinquant'anni, il regista pure, tutto sommato diciamo altre carriere che hanno riconoscibilità, l'ambizione, il desiderio di conquistare un proscenio pubblico hanno una lunghezza e una possibilità maggiore. Il tennista o ce la fa a vent'anni o non ce la fa più. E quel tempo non glielo restituisce nessuno. Tornando alla domanda di partenza, a me sembra che il tennista di oggi sia molto cambiato. Poi bisogna anche parlare di quest’idea di nepotismo legato ai piccoli virgulti che un giorno sapranno imbracciare la racchetta talmente bene, da poter essere così forti. Mi sembra che in questa storia si assomiglino tutti. Il padre di Monica Seles, il padre di Andre Agassi. Alla fine tutti hanno questa sorta di genitore opprimente davanti per cui o diventa lo specchio con cui confrontarsi per abbatterlo, per divorarlo come Crono faceva con i suoi figli - in questo caso i figli divorano i padri - oppure diventa il tuo Barbablù e tu sei prigioniero per la vita dell'ambizione di un altro. Cioè questo è interessante e diciamo che poi alla fine c'è proprio una traslazione dell'ambizione. Perché fai questa cosa, hai questo obiettivo? È una cosa che vuoi tu o un altro? Una persona che magari vede in te qualcosa che non ha avuto lui o vede in te anche più prosaicamente la possibilità di ascendere socialmente, di diventare ricco. Non lo so, mi sembra tutto un groviglio di sentimenti tremendi.

Spiegati meglio.

Noi ne vediamo appunto solo la patina, vediamo le prime pagine con Sinner, contro cui ovviamente non ho nulla anzi, mi sembra un ragazzo molto simpatico e semplice, però voglio dire che è la ridicola prosopopea per cui scende in campo l'Italia. Cioè, è vero che io sono disposto, diciamo, a concedere al calcio tutto quello che non concedo al tennis, perché poi siamo ingiusti e in un certo senso anche molto contraddittori. Però alla fine quello che mi interessa non sono mai i tie-break, i risultati, le partite. Mi interessano le biografie che ci sono dietro.

Cioè?

Vista l'assoluta simpatia, il sense of humor e la delizia umana di Adriano Panatta, forse non tutti i tennisti sono destinati a soffrire, però io sono sicuro che tra il Panatta che girava a Roma con Roberto D'Agostino e Loredana Bertè e il tennista di oggi passi tutta la distanza che c'è tra un tempo che non tornerà più, primigeneo, vergine, pionieristico, e la fame di oggi.

Fammi un esempio.

Guarda quello che è successo a Berrettini, se hai un anno che ti gira male incominciano a dirti cos'è che hai sbagliato, a domandarti se hai bevuto mezzo birra in più, hai dato un bacio di troppo, ti sei distratto, come se l'idea dell'ascesa sportiva possa passare solo attraverso l'Accademia Militare, ma non è vero niente. Cioè Michel Platini arrivò a Torino con la Juventus per sei mesi girò in ciabatte, tutti lo aspettarono con grande calma perché nel mondo del calcio era un genio e dopo essersi ambientato riuscì a fare bene. C'è questa idea qui per cui il rigore morale va di pari passo necessariamente con i risultati che mi sembra un'idea un po' concentrazionaria che non mi somiglia e non apprezzo. Per quello mi piacevano altri tipi di tennisti, mi piaceva Yannick Noah e quelli che avevano un guizzo che sembrava poter far dire "questo non è che sa solo fare il rovescio", ma che vive, pensa, si gode le cose, sente una canzone, va al cinema, legge un libro, gioca alla playstation, non voglio minimamente dire che l'ozio debba avere una direzione culturale, tuttavia credo sia bello anche spaziare.