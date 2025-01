Siamo andati a mangiare all’Odd di Bologna: com’è? Abbiamo un vincitore: ecco lo street food definitivo da provare in città, tra tartellette al parmigiano, osmosi di finocchio, tartare di manzo e…

Che poi se mangi mentre ascolti Brothers in Arms dei Dire Straits o Comfortably Numb dei Pink Floyd, difficile uscire triste. Il localo è piccolo a pochi passi da via Irnerio, nei paraggi la sede della casa editrice Zanichelli, poco più in là porta San Donato. Per arrivare incontriamo in bus qualche amico, casualmente, che scenderà un paio di fermate più in là. Una si occupa di abbigliamento e gadget vintage vicino San Giovanni in Monte, credo con una specializzazione in anni Ottanta e Novanta, l’altra si occupa di social media e copy writing per aziende. Il bus è pieno, scendiamo, tre minuti dalla fermata e ci siamo. È lui? Sì, l'Odd di Bologna. Piccolo tavolo alto, forse dieci posti, un ragazzo dentro muove il labiale mentre prepara qualcosa, da qui pare stia suonando il piano. Entriamo ci sediamo e guardiamo il menù. Ora il punto è provare a capirci qualcosa, dello street food. Street Food non è solo una scodella di riso fritto con verdure a sentimento cucinato in strada in India nei video che vedete su Instagram. Street food non è solo l’hot dog o qualche altro piatto nazionale americano. Quando si parla di cibo di strada si può pensare più a un modo di intendere il cibo al di là dei fighettismi e quindi: porzioni ragionate per una singola persona, morsi che abbiamo un senso, con tutto quel che devi assaggiare a ogni boccone, una scaletta dei sapori, prima arriva un ingrediente, poi un altro, quindi salivazione, goduria (goduria, non food porn) e infine sazietà. È una scienza e un po’ un’arte. Quindi l’Odd, vale la pena dirlo subito, ha già vinto, è lo street food definitivo. Andiamo con ordine.