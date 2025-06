Siamo stati in Val di Cembra (Trentino) per scoprire Cembra Cantina di Montagna e i suoi vini. Ecco com'è andata la nostra visita tra i vigneti verticali

Quando pensiamo al Trentino, ci vengono subito in mente panorami spettacolari, tradizioni radicate e una cultura enogastronomica che rappresenta un’eccellenza italiana a livello mondiale. Ma c’è una valle, poco distante da Trento, che pochi conoscono. Un luogo che non vive di grandi flussi turistici, ma custodisce una delle storie più autentiche del territorio. Benvenuti in Val di Cembra, una delle valli più affascinanti delle Dolomiti, scolpita nella roccia e nella fatica, e oggi simbolo della viticoltura eroica di montagna. Ci siamo stati, l’abbiamo vissuta. Abbiamo incontrato le persone che ogni giorno rendono possibile un piccolo miracolo: trasformare la verticalità estrema in vini di straordinaria eleganza. Il cuore pulsante di questo racconto è Cembra – Cantina di Montagna, la cantina cooperativa più alta del Trentino, fondata nel 1952 a Cembra Lisignago, a circa 700 metri sul livello del mare. La Val di Cembra è un mosaico di terrazzamenti vitati che si arrampicano sulle pendici della valle, sorretti da oltre 700 chilometri di muretti a secco costruiti pietra su pietra da generazioni di vignaioli. Un lavoro titanico, che oggi rappresenta non solo un patrimonio paesaggistico ma anche culturale. La superficie vitata si estende per circa 300 ettari, ed è il risultato della dedizione dei vignaioli cembrani, che nel tempo hanno trasformato una valle impervia in un giardino verticale del vino. Qui tutto nasce dalla roccia. In particolare dal porfido, una pietra vulcanica antichissima, dal tipico colore rosso violaceo, che i valligiani chiamano da sempre “oro rosso”. Non è solo l’anima geologica della valle, ma una risorsa fondamentale per l’economia locale e per la mineralità unica dei vini. Il porfido cembrano è uno dei giacimenti più importanti d’Europa per qualità e dimensioni, e ha modellato nei millenni questo paesaggio straordinario.