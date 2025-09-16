Andy Luotto scatenato a MOW: “Ultimo non è Lucio Dalla”. La cacio e pepe di Borghese? “Un furto”. E sulla tv e il cinema…

Pure per quanto riguarda la commedia italiana...una volta la commedia italiana era un genere che all'estero ci identificava.

Una volta il cinema era italiano. Adesso non più. E non so perché, forse sono i produttori che non esistono più, i grandi Cristaldi. Mi offrono il cinema. Adesso sono arrivati due copioni che sto leggendo, uno mi sembra carino. Ma non lo so, mi sento...o non capisco più niente, che è molto probabile, data l'età. Oppure non so, non capisco. Non c'è più l'amore per le parole, l'amore per la scrittura, per la fotografia. Non so che dirti. Sai, io sono cresciuto con Fellini, Visconti, Damiani, Zeffirelli, tutti grandi, in casa mia. Perché papà ha curato il miglior cinema italiano. Perciò io conoscevo questa gente lì. Capito? Ho lavorato per Fellini. E oggi, il Fellini di oggi chi è? Anche nella musica, il Lucio Dalla di oggi chi è? Ultimo?

Ha lasciato il doppiaggio per lo stesso motivo?

All'estero io ero il doppiatore di lingua inglese più famoso del mondo, più pagato, ero la voce di Giancarlo Giannini, Benigni, Troisi. Il cinema italiano non va bene nei Paesi anglofoni. Poi non è il cinema di sé: incassa un pochettino, ma non è come quando un film di un grande attore americano viene in Italia e incassa. Il cinema italiano non va all'estero, non funziona. E io ho lasciato il doppiaggio proprio per quello, perché il doppiatore italiano riesce a guadagnare bene, il doppiatore americano, cioè di lingua inglese, no. C'era soltanto una persona con la quale io potevo chiedere il doppio, anche il triplo, perché era l'unico con il quale i film erano venduti in tutto il mondo. Questo signore si chiamava Alvaro Vitali.

Però non ce ne sono più di Alvaro Vitali.

Lo so, non c'è più. Ma neanche un erede.

Secondo lei si può ancora ridere di tutto o i tempi sono diventati troppo sensibili per la satira?

No, bisogna ridere di tutto. Per ridere di tutto devi avere una cultura, devi aver studiato. Più cose sai, più ridi. I ragazzi non studiano più. Non voglio essere criptico, per carità di Dio, perché non è proprio della mia natura. Però le scuole sono peggiorate, si ride di meno. È normale. Più cose sai, più materiale hai con cui fare ironia, scherzare. Se non sai niente, ridi di quelle quattro stronzate e finisce lì. La gente non studia più, non legge più, sta attaccata ai telefonini. Hai tutto subito, c'è l'intelligenza artificiale. Non devi più pensare. Adesso se tu hai un'idea per un libro, lo metti nella tele in tre quarti d'ora, meno, e hai il tuo libro. Non si fa più poesia. Ma anche la cucina andrà a finire così.